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老師參加謝師宴違法？ 廉政署：正常社交禮俗

2017-05-29  18:36

〔即時新聞／綜合報導〕又快到鳳凰花開的季節，許多畢業學子在畢業典禮前會辦謝師宴，感謝老師的教導，但老師參加謝師宴，是否違反公務員廉政倫理規範呢？法務部廉政署今發出新聞稿，強調謝師宴是「正常社交禮俗」，並不違反公務員廉政倫理規範。

針對媒體及網友關心謝師宴是否違反公務員廉政倫理規範，廉政署重申「尊師重道」是優良傳統文化，學生感謝師恩舉辦之謝師宴，屬正常社交禮俗，廉政倫理規範並無禁止教師參加謝師宴，也無報備登錄要求。

廉政署指出，依現行公務員廉政倫理規範第七點規定，公務員不得參加與其職務有利害關係者之飲宴應酬，但婚、喪、喜、慶等舉辦之活動，而未超過正常社交禮俗標準，不在此限。

廉政署表示，謝師宴個別學生所支費用，一般都不會超過現行規定之正常社交禮俗標準新臺幣3000元，自然不受禁止。

廉政署補充，由於公務員廉政倫理規範實施多年，部分條文不夠明確，目前正著手研修該規範，廉政署也會將這項條文納入研修，研修方向包括強調公務員婚、喪、喜、慶得收受未超過正常社交禮俗標準之禮金，限於「公務員間」、「師生間」等非廠商或受補助之團體，明文婚、喪、喜、慶活動外之其他合乎正常社交禮俗之活動，均排除在禁止接受餽贈、邀宴之外，使規範更為明確、易懂，新修草案預計最快9月底提報法務部、行政院審議。

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  • 在畢業典禮前，許多學子都會辦理謝師宴，感謝老師的辛勞。示意圖。（資料照，記者張忠義攝）

    在畢業典禮前，許多學子都會辦理謝師宴，感謝老師的辛勞。示意圖。（資料照，記者張忠義攝）

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