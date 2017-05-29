蘇花公路坍方 台鐵晚間再加開宜花區間快車

2017-05-29 18:13

〔記者楊媛婷／台北報導〕今天進入端午連假第3天，蘇花公路台9線112.6公里處，自昨天下午5時坍方後，迄今仍有間歇性落石，目前仍然無法通車，除可選擇公路總局提供的3條路線外，台鐵因應蘇花公路不通疏運旅客需要，今天上午宣布加開兩列宜蘭、花蓮往返區間車，晚間又宣布再加開宜蘭到花蓮的兩班區間快車。

台鐵指出，晚間宣布加開的是5963次列車預計於晚上6點50分從花蓮發車，抵達宜蘭時間為晚上8點26分；另班則為5962班次，預計於晚上8點50分在宜蘭發車，預計抵達花蓮時間為晚上10點5分。