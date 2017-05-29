端午連假民眾出遊 捐血人潮少一半血庫拉警報

藝人修杰楷在去年5月當替代役期間也挽袖捐血，並呼籲民眾踴躍捐血。（捐血中心提供）

2017-05-29 19:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕端午節4天連假，民眾出遊，捐血人潮也少了一半，全台血庫存量偏低，台中捐血中心也拉警報，庫存量僅6.3天，未達安全存量，捐血中心今表示，連假後各醫院來取血恐更多，可能會不夠用，呼籲民眾趁放假有空也來捐血。

連續假期民眾出遊，即使固定捐血站不放假正常開設，捐血人潮仍明顯減少，加上連假高速公路塞車，捐血車難到外縣市募血取血，連假前兩天共少了1000袋，粗估捐血人數少一半，造成庫存量不足。

台中捐血中心指出，目前血液庫存量剩6.3天，達不到安全庫存量7至10天，O型血最少，只有5.3天，A型為6.3天，只有AB型7.6天、B型8.1天，勉強在安全值以內。

台中捐血中心供應中、彰、投醫院血液，平均約1300袋，但昨天已經供出近1600袋，擔心連假後醫院用血量增加，取血更多，血液入不敷出，血液庫存不足更嚴重，呼籲民眾趁連假最後一天踴越捐血，或上班後也撥空來捐血。

捐血中心也提醒，端午連假民眾恐怕吃得豐盛或比較多粽子，提醒捐血前不要吃油膩，以免造成乳糜血無法使用，連假期間固定捐血點都正常開設可捐血，端午節當天也有捐血車開到彰化鹿港台灣玻璃博物館服務，詳情可上台中市捐血中心官網或臉書粉絲頁查詢。