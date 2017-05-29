二行程機車汰換電動車 中議員要求補助從優

2017-05-29 18:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市力推二行程機車汰換為電動機車，今年比去年補助多5千元，但市議員張玉嬿今天質疑，各縣市補助都加碼，唯有中市新購補助少2千元，預算名額也有限，要求追加預算讓名額無上限、補助從優；環保局說，視申請狀況檢討預算，有必要就追加。

張玉嬿說，今年市府二行程汰換電動機車補助從1萬增到1萬5千元，可是新購補助卻從7千縮至5千元，今年環保署補助沒少，其他縣市紛紛加碼，只有中市砍新購補助，沒有二行程的市民吃悶虧，市府改善空污的決心大打折扣。

她又說，去年汰舊換購電動機車補助311輛、新購570輛，今年到5月汰換1145輛、新購3333輛，是去年的3.7、5.8倍，顯見民眾對電動機車的接受度大增，7千萬元預算用掉快一半，依此趨勢年底申請的民眾恐領不到補助款。

市議員謝志忠、蔡雅玲表示，電動機車補助預計逐年降低，今年補助最高卻名額有限，市府又鼓勵民眾及早汰換，政策理想與實務背道而馳，應拿出最大的誠意，追加預算加速汰換老舊車輛，補助名額無上限。

謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿又說，環保局重型機車有66輛，其中41輛是10年以上的老舊機車，卻無一台重型電動機車，要求環保局帶頭示範購置，全市應廣設電池交換站、充電站，電池資費方案多元化，不能任由業者壟斷喊價。

環保局長白智榮表示，全市還有20多萬輛二行程機車，加速汰換加碼補助是政策目標，但預算有限，新購電動機車難以從優補助，補助的預算名額則視申請狀況再檢討，有必要時會朝追加預算的方向辦理，不會讓民眾申請無門，環保局老舊重型機車將逐步汰換成電動。

他又說，如何讓電動機車價格愈來愈平價，減少電池的費用，讓騎士降低支出及廣設電池交換站，也會請業者加速辦理。