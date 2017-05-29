| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

二行程機車汰換電動車 中議員要求補助從優

2017-05-29  18:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市力推二行程機車汰換為電動機車，今年比去年補助多5千元，但市議員張玉嬿今天質疑，各縣市補助都加碼，唯有中市新購補助少2千元，預算名額也有限，要求追加預算讓名額無上限、補助從優；環保局說，視申請狀況檢討預算，有必要就追加。

張玉嬿說，今年市府二行程汰換電動機車補助從1萬增到1萬5千元，可是新購補助卻從7千縮至5千元，今年環保署補助沒少，其他縣市紛紛加碼，只有中市砍新購補助，沒有二行程的市民吃悶虧，市府改善空污的決心大打折扣。

她又說，去年汰舊換購電動機車補助311輛、新購570輛，今年到5月汰換1145輛、新購3333輛，是去年的3.7、5.8倍，顯見民眾對電動機車的接受度大增，7千萬元預算用掉快一半，依此趨勢年底申請的民眾恐領不到補助款。

市議員謝志忠、蔡雅玲表示，電動機車補助預計逐年降低，今年補助最高卻名額有限，市府又鼓勵民眾及早汰換，政策理想與實務背道而馳，應拿出最大的誠意，追加預算加速汰換老舊車輛，補助名額無上限。

謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿又說，環保局重型機車有66輛，其中41輛是10年以上的老舊機車，卻無一台重型電動機車，要求環保局帶頭示範購置，全市應廣設電池交換站、充電站，電池資費方案多元化，不能任由業者壟斷喊價。

環保局長白智榮表示，全市還有20多萬輛二行程機車，加速汰換加碼補助是政策目標，但預算有限，新購電動機車難以從優補助，補助的預算名額則視申請狀況再檢討，有必要時會朝追加預算的方向辦理，不會讓民眾申請無門，環保局老舊重型機車將逐步汰換成電動。

他又說，如何讓電動機車價格愈來愈平價，減少電池的費用，讓騎士降低支出及廣設電池交換站，也會請業者加速辦理。

廣告
  • 二行程機車汰換為電動車，騎士接受度大增，市議員張玉嬿要求補助從優、名額無上限。（記者黃鐘山攝）

    二行程機車汰換為電動車，騎士接受度大增，市議員張玉嬿要求補助從優、名額無上限。（記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二行程機車 電動車
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
家常菜✧鳳梨醬鱈魚
清爽小菜✧廣東泡菜
超下飯✧泰式打拋肉
咖啡渣有好多妙用！
轉寄

標題：二行程機車汰換電動車 中議員要求補助從優


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月29日‧星期一‧丁酉年五月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.