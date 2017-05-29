海上黃金飛魚卵採捕 今年限量300公噸

2017-05-29 17:44

〔記者張安蕎／新北報導〕為飛魚資源永續利用，農委會每年公告飛魚卵的採捕期及總許可採補量，今年度飛魚卵採捕期自5月15日開始，預計7月31日結束，總許可採捕量為300公噸。

飛魚為大洋表層洄游性魚類，移動時常成群飛躍海面，猶如海上花蝴蝶。每年春夏時節，飛魚即隨著黑潮向北洄游經台灣東部海域，至彭佳嶼附近海域繁殖產卵。飛魚卵外觀為黃色晶瑩剔透，有人稱之為黃金卵，直接食用富有口感，亦被廣泛入菜或做為加工品食材，附加價值佳。有別於烏魚子抓魚取卵的方式，飛魚卵採捕係利用飛魚產卵於海藻的習性，以草蓆讓飛魚誤以為是海藻而在上面產卵，漁民再回收草蓆取得魚卵。

為避免無限制採捕飛魚卵影響飛魚資源，每年飛魚卵的採捕期及總採捕量都有管制，今年度飛魚卵總許可採捕量為300公噸。除漁期及總量的限制之外，漁船採捕飛魚卵從進出港、作業漁具、作業情況的紀錄及卸貨都有相關規定，其中如船漁捕得飛魚卵後須於指定漁港卸貨，因新北市為主要產地之一且轄內海岸線長，故全國8處指定卸貨漁港中，有4處位於新北市，分別為萬里區的野柳、萬里漁港及金山區的磺港、富基漁港，提供漁民朋友多處卸貨地點的選擇。

新北漁業處表示，新北市今年度經核准兼營採捕飛魚卵之漁船計有41艘，請相關漁船出海捕撈飛魚卵時須確實懸掛飛魚卵旗幟，作業後於指定漁港卸貨，並確實填報漁撈日誌及向漁會申報卸魚聲明，俾利後續統計分析相關資料，以有效掌握飛魚卵漁業資源。為使飛魚卵漁業永續經營，請漁民應確實遵守兼營飛魚卵漁業之管理及應遵行事項。