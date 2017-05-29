中市議員籲設聯開基金 促火車站周邊整體開發

2017-05-29 16:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化，原地面軌道土地如何利用？引起外界高度關注！市議員何敏誠今天說，避免各自為政，造成市地利用破碎，市府應設立聯合開發作業基金特別預算，推動整合性建設。市府說，推動站區整體開發，「台中大車站計畫」已獲內政部審議通過。

台中鐵路捷運高架化工程第一階段，豐原站至大慶站，總長21.7公里，耗資372.41億元，去年10月16日通車。依相關單位規劃，火車改走高架路段，將會拆除地面軌道及19個平交道、3個陸橋，填平23個地下道。

何敏誠說，他102年2月在市議會主持「有關鐵路高架化後，台中火車站周邊相關配套措施案」專案小組會議，曾建議「市府或中央成立開發基金，進行火車站周邊整體開發，高架橋下平面空間，請相關單位做整體規劃，使其均衡發展，以達有效利用」。

鐵路高架後，居住周邊的民眾十分關心原軌道土地如何利用？紛紛向他陳情，但訴求大異其趣，有人希望建停車場、活動中心，有人要公園…，讓人遺憾的是，前、現任政府均未正視此一問題，他要求市府應儘速設立聯合開發作業基金特別預算，結合交通部、國防部、國有財產署等，推動整合性建設。

市府建設局說，新市府上任後，即積極與台鐵協調。針對台中火車站，市府提出大車站計畫，改善周邊交通；而台鐵多目標開發計畫，市府也提出舊站兩側100公尺、新站50公尺範圍內，推動商業開發，其它高架橋下空間則規劃為停車場、休憩、綠美化及簡易運動設施等用途。

至於原軌道空間，台鐵同意市府規劃成為綠空廊道，提供iBike、人本通行及綠帶，廣植樹木，並將「鐵道」用地變更為「鐵兼道」用地，以利市府無償取得土地開闢道路，進行都市縫合。