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一階錄取分數狂掉？ 警大回應了......

2017-05-29  16:04

［記者鄭淑婷／桃園報導］中央警察大學26日公布106學年度學測錄取分數，相較去年的錄取分數，以自然組（甲組）來說，第一階段男生最低錄取為41級分，相較去年53分狂掉了12級分，前警大教授葉毓蘭在臉書PO文說「這是我40年來看到最大的滑落」、「主政者一定要正視目前的年金改革」、「有競爭力的學霸型菁英們，當然在年輕時，還有選擇權時，不會願意擔任沒有保障的警察工作了」。

警大今天也對41級分之說做出回應，警大指出，警大招生分為自然組（甲組）、社會組（乙組），第一階段錄取的人數，是預計錄取人數的2到3倍，錄取分數降低的主因，推測是受到少子化的影響，以今年大學學測為例，考生短少了6629人，各國立大學甲組科系亦有不少面臨招生不足的問題，警大近年也開始著手因應少子化問題，持續到各校推廣、鼓勵學子報考警大，今年總計有1768人報考，與往年相差不大，但甲組男生報名人數降低、乙組男生增加。

警大強調，41級分僅是自然組（甲組）第一階段男生最低錄取分數，且是選擇4科總成績來報名，並不是最後正取的分數，初試合格者將於7月5日通過體格檢查、體能測驗、口試等篩選，才能成為正取生，其餘則列為備取生，能夠維持既有的招生品質。

另，以今年的學測成績來看，今年學測滿級分118人，是7年來的新低；學測總級分的5標平均為：頂標62、前標55、均標44、後標34、底標27，除了頂標，其他4標都比去年降了1級分。（更新時間：16:20分）

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  • 今年第一階段錄取分數狂掉，警大回應了。（擷取自警大官網）

    今年第一階段錄取分數狂掉，警大回應了。（擷取自警大官網）

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