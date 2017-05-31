厭世雙胞胎！2歲萌妹沒有iPhone超森77

是什麼原因讓這個2歲小萌妹這麼生氣？（網友kcstauffer授權提供）

2017-05-31 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕年僅2歲的美國萌妹Mila是個鬼靈精怪的小戲精，還經常針對時事發表看法，她的媽媽將這些影片上傳到IG後一夕爆紅。最近一支影片中，她拿著手上的傳統電話，對著鏡頭怒控「這不是iPhone、快叫Siri給我滾出來」，因為童言童語配上超厭世的表情，看完讓人會心一笑。

另外，3週前，因為爸媽告訴她家裡的預算超支，Mila在影片中說：「我問媽媽什麼是預算超支，結果你知道她說什麼嗎？代表不能逛家樂福，不能買玩具、沒有公主洋裝，沒有星巴克！我的人生毀了！而且不能用信用卡！她付現金耶！這我辦不到！我無法接受！」接著她轉念一想：「也許我也可以工作幫忙家裡。」

Katie（@kcstauffer）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 1 3:42下午 PDT 張貼

影片後段，她還上google搜尋「適合2歲小孩的工作」，雖然最後的結果都是「資格不符」，不過有這種孝心，還是讓網友們紛紛融化、好感動啊～～

甚至她也體悟到當媽媽的辛苦：

Katie（@kcstauffer）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 14 8:14下午 PDT 張貼

但隨著多支影片走紅，也招來網友疑問，例如2歲小孩怎麼會有這麼多個人意見呢？對此，媽媽Katie解答表示，這些影片都是父母先告訴Mila一些故事背景及創作靈感，再讓她對著鏡頭自由發揮，畢竟對一個2歲小孩來說，情緒是演不出來的，而且每週只會拍攝15到20分鐘，也只在Mila願意的狀況下才進行，當然他們也會提供台詞給Mila，讓影片更有趣，很開心能夠帶給生活上有不如意事情的人們一點快樂。

其實Mila還有一個雙胞胎妹妹Emma，雖然Emma相較之下，面對攝影機沒有這麼多表演慾，不過從照片中還是可以看出，兩人對於做鬼靈精怪表情的熱愛，簡直如出一轍啊！XDDD