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蘇花公路不通 公路總局公布3條替代路線

蘇花路不通，公路總局公布3條替代路線，但中橫合歡山路段已塞成像停車場，沿途時速不到10公里，警方建議改走南迴。（公路總局提供）

2017-05-29  15:58

［記者王峻祺／花蓮報導］蘇花公路台9線112.5公里處，發生大規模土石坍方，公路總局預估端午連假後才能搶通，並於今天下午公布3條替代路線及預估路程時間，盼能協助民眾自花蓮返鄉，但因中橫仍有潛在落石風險，警方建議改走南迴。

公路總局表示，為協助花蓮返鄉民眾收假，緊急公告3條替代路線，呼籲民眾多加利用：

第1條路線：花蓮→台8中橫→梨山→台7甲往宜蘭路段（路程約6小時）。

第2條路線：花蓮→台8中橫→大禹嶺→台14甲→往南投（路程約7小時）。

第3條路線：花蓮→台9南行→台東→南迴→屏東（路程約7小時）。

目前受困在花蓮的大批遊客，眼見「蘇花路不通」又逼近收假日，已紛紛改道而行，今日中午過後陸續湧入台8線中橫公路，導致合歡山路段已宛如「停車場」，車輛自太魯閣口進入後，沿途時速不到10公里，又因山區間歇性雨勢不斷，提高落石風險，讓用路人膽戰心驚，直嘆「回家路好難！」

警方除派員進入台8線疏導，新城警分局和平所員警，也擔任最後守門員，在台9線157K大濁水溪橋南端，力阻百車北上。新城分局交通組長黃榕仙說，中橫路況也不好，台8線164公里處洛韶路段才剛發生落石，不建議前往，此外台14甲線大禹嶺至合歡，也正值杜鵑花期及天空步道熱門景點，周邊車多、擁擠，建議返鄉民眾改走南迴。

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