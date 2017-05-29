太神奇了！降雨不多 南化水庫蓄水卻升破6成…

供應民生用水為主的南化水庫，蓄水率回升至6成以上。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-29 15:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕傑克，這真的太神奇了！5月份迄今，台南地區累積降雨還不及歷年同期的平均值，但供應民生用水為主的南化水庫，蓄水率卻能不斷回升，今天還突破了6成，原來是甲仙攔河堰的越域引水奏效，入流逾2720萬立方米，對水情挹注的效益，令人驚喜。

因氣象局預報，最近還會有更明顯的降雨，台南水情趨於樂觀，是否解除第一階段限水，經濟部將在下月5日開會評估、確認；水利署南區水資源局副局長簡振源籲請民眾，有水當思無水之苦，希望能養成節約用水的習慣。

南化水庫在4月下旬，蓄水率跌破3成，當時一度擔心台南會進入二階限水，梅雨季後，平地降雨不算多，但山區降雨相對明顯，5月份迄今，上游集水區累積雨量247毫米，進帳將近1000萬立方米，不過讓蓄水率回升的大功臣，則是跨南二都的越域引水。

由於高雄山區降雨不少，旗山溪水位上升，甲仙攔河堰不斷引水進南化水庫，5月份迄今，累計入流量是上游集水區進帳的2.7倍。

簡振源說，其實本月的累積降雨，僅是歷來同期平均的75﹪，但包含上游進帳與越域引水，共挹注了3700萬立方米，為南化水庫有效解渴，蓄水率也回升6成以上。

目前曾文水庫水位標高197.51公尺，蓄水率16.83﹪，連同烏山頭水庫的有效蓄水量約為1.1億立方米；南化水庫水位標高171.98公尺，蓄水率61.09﹪，有效蓄水量5800萬立方米左右。