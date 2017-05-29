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全國語文競賽 龍泉國小再度拿下初賽冠軍

2017-05-29  15:10

〔記者何宗翰／龍井報導〕台中市龍井區龍泉國小全校約700名學生，日前在全國語文競賽台中市北2區初賽抱回5金、4銀、4銅，連續第2年拿下初賽積分冠軍，9月時有13名師生將參加市賽，成績斐然。校長陳勇男歸功老師、學生平日苦練的成果，以及家長會提供的獎金鼓勵。

教務主任高木軒說，這次比賽和沙鹿、大雅、梧棲區的許多強校競爭，學生紀羿如、林璟樺、紀俊昇，分別拿下國小學生組國語字音形、寫字、國語朗讀第一名，老師謝淨鈴、沈佳翰也分別獲得教師組國語字音形、閩南語演說的冠軍，都是小朋友認真練習，老師犧牲假日換來的成績，相當不容易。

校長陳勇男說，到龍泉3年來，最敬佩老師的指導、用心，這不是學校行政工作能夠強制要求的，在主任還有老師的協同之下，照顧這麼多優秀的學生出來，歷年來不斷提升、傳承，連畢業學生上國中後回來請教，也都相當義不容辭，家長會也是鼓舞的動力，每年第一名獎金都有400元。

國語朗讀第一名紀俊昇說，為了準備比賽，他大量閱讀文章，國語成績也都有90分以上，賽前每天早自習還有中午都會練習，他認為音量不能太小聲、唸得時候要有感情、上台走位要從容是重點，未來希望能進全國賽得到第一名。

紀俊昇的指導老師吳雅蘭說，多參考歷年比賽稿，注意音色及控制情緒，賽前應節制飲食，保持聲音狀態，都是獲勝關鍵。

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  • 龍泉國小在全國語文競賽台中市北2區初賽抱回5金、4銀、4銅。（記者何宗翰攝）

    龍泉國小在全國語文競賽台中市北2區初賽抱回5金、4銀、4銅。（記者何宗翰攝）

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