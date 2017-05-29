不想當冤大頭 辨別新價菸品必學招數

2017-05-29 15:08

［記者吳佳蓉／台北報導］為挹注長照財源，6月12日起，紙菸菸稅每包將調漲20元，在新、舊菸品價格落差極大情形下，恐有不肖業者「舊菸新標」，哄抬價格賺差價。中區國稅局表示，除靠官方查緝防堵外，民眾想避免上當受騙，有幾項辨識方法必學。

中區國稅局表示，6月12日起出廠或進口的菸品，就得適用新菸價。如果是進口菸，因運送期長，可能來不及於出廠時加辨識字樣，因此進口時會黏貼上長2公分、寬1公分的專用防偽貼紙，上面會印有紅色「菸稅」兩字、一組QR code及一組內含兩個英文字及8碼數字的「數位控管碼」。

官員指出，專用防偽貼紙只能黏貼一次，黏貼後想撕下，貼紙將從撕裂線整個裂開；印刷也採特殊油墨，難以複製。此外，也有一些可供民眾辨識的小撇步，首先若掃描貼紙上QR code，連接到的頁面將出現與貼紙上「數位控管碼」一模一樣的字樣。此外若用紫外燈照射，紅色的菸稅兩字，將會呈現螢光反應。

如果是國產菸，在本地生產出廠前，就會在盒裝「有效期限」附近加印辨識字樣。若為一般20包裝菸品，會加印「N51.8」、「T51.8」或「NT51.8」等字樣；若是21支或23支包裝菸品，則會加印「N54.39」、「T54.39」、「NT54.39」。

至於紙菸之外的菸絲、雪茄等其他菸品，適用調漲後新稅率的菸品，分辨標示則為「NTAX」、「NEWTAX」或「TAX106」。括弧內數字主要顯示，菸稅調漲後，每包菸品內含之新菸稅金額。

中區國稅局表示，菸價調漲後，各地區國稅局與地方政府也會加強市面稽查，對菸品批發業者、便利商店、連鎖超市、大賣場、菸酒專賣店、雜貨店、夜市攤商及檳榔攤等，進行菸品價格訪查、囤貨情形及識別標記實地查察，以保障消費者權益。

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