潭子火車站高架下方違停嚴重 取締困難

2017-05-29 14:01

〔記者歐素美／台中報導〕 鐵路高架化後，潭子火車站入口處人行空間，常違規停滿電動車及自行車等，尤其每到假日，潭子加工出口區外籍移工騎車到火車站搭火車至台中，違停情況更是誇張，嚴重影響人行動線，但自行車等因無牌照，車主認定困難，致違規取締、拖吊不易。

鐵路高架化後，高架下方有遮蔭，車子停放在高架下方可避免日曬雨淋，宛如最佳停車場，潭子火車站入口處常停滿電動車及自行車，甚至人行步道也不放過，令往來的乘客抱怨連連，警方雖在現場張貼「重點拖吊區，嚴禁停車」，似乎效果有限，甚至連殘障停車位也被自行車等佔用。

豐原分局交通分隊長許家瑜表示，自行車及時速40公里以下「未掛牌」的電動車皆屬於慢車，因為車主的身份難以認定，除非車主在現場，否則很難取締或開單告發，警方一般只能以張貼公告方式，予以移置，或會同環保局依廢棄物清理法，逐車張貼公告通知，限期未移車即載運至清潔隊。

台中市交通局長王義川表示，根據「違規車輛移置及保管處理辦法」，自行車違停可收移置費100元及每輛每日保管費用50元 ，但車主認定易有爭議及衍生紛爭，致目前很少採取拖吊方式，多數都是通報環保單位依廢棄物處理，交通部雖有在研議採自行車登記制度，以有效管理，但現有的自行車如何管理也是問題，針對自行車違停情形，市府將研議如何改善。