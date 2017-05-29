| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

潭子火車站高架下方違停嚴重 取締困難

2017-05-29  14:01

〔記者歐素美／台中報導〕 鐵路高架化後，潭子火車站入口處人行空間，常違規停滿電動車及自行車等，尤其每到假日，潭子加工出口區外籍移工騎車到火車站搭火車至台中，違停情況更是誇張，嚴重影響人行動線，但自行車等因無牌照，車主認定困難，致違規取締、拖吊不易。

鐵路高架化後，高架下方有遮蔭，車子停放在高架下方可避免日曬雨淋，宛如最佳停車場，潭子火車站入口處常停滿電動車及自行車，甚至人行步道也不放過，令往來的乘客抱怨連連，警方雖在現場張貼「重點拖吊區，嚴禁停車」，似乎效果有限，甚至連殘障停車位也被自行車等佔用。

豐原分局交通分隊長許家瑜表示，自行車及時速40公里以下「未掛牌」的電動車皆屬於慢車，因為車主的身份難以認定，除非車主在現場，否則很難取締或開單告發，警方一般只能以張貼公告方式，予以移置，或會同環保局依廢棄物清理法，逐車張貼公告通知，限期未移車即載運至清潔隊。

台中市交通局長王義川表示，根據「違規車輛移置及保管處理辦法」，自行車違停可收移置費100元及每輛每日保管費用50元 ，但車主認定易有爭議及衍生紛爭，致目前很少採取拖吊方式，多數都是通報環保單位依廢棄物處理，交通部雖有在研議採自行車登記制度，以有效管理，但現有的自行車如何管理也是問題，針對自行車違停情形，市府將研議如何改善。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
家常菜✧鳳梨醬鱈魚
清爽小菜✧廣東泡菜
超下飯✧泰式打拋肉
咖啡渣有好多妙用！
轉寄

標題：潭子火車站高架下方違停嚴重 取締困難


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月29日‧星期一‧丁酉年五月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.