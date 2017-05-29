| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

震波治療助性 蒟蒻一舉變小黃瓜

2017-05-29  13:40

〔記者何宗翰／台中報導〕彰化一名60歲王老闆早年拚事業，長達10年每天只睡2到3小時，無暇享受魚水之歡，等到想重拾「性」福，無奈「分身」虛軟如蒟蒻，「只剩排尿功能」，就醫後發現因過去患有高血壓，且腦部動過手術所致，經低能量震波治療後，每週可來個2到3次，且「硬如小黃瓜一般，另一半滿意極了！」

亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑表示，台灣40歲至70歲以上男性出現性功能障礙的比例約30%至40%，大多因患有高血壓、糖尿病、動過手術、男性賀爾蒙低下（俗稱男性更年期）、血管老化等原因所致，使得行房時陰莖得不到充足的血液，無法正常勃起。

邱鴻傑指出，過去治療多以口服PDE5抑制劑或真空吸引器為主，若失敗則會建議將血管擴張劑注入海綿體，使海綿體擴張達到勃起；王老闆因長期患有高血壓、腦部曾動過手術，藥物治療並不能根治陰莖血管的病理狀態，因此改用「低能量震波」治療，促進陰莖海綿體血管新生，增加幹細胞修復作用，同時輔以藥物治療。

「低能量震波」療程每週一次，每次在陰莖根部和會陰部等處治療，每處施打震波3000至4000發，約20至30分鐘，目前院內已收治25例臨床案例，大多能在6週左右恢復70%至80%的勃起功能，術後王老闆行房次數也已提升至每週2到3次，對於療程十分滿意，私下透露「另一半很滿意，還說不可以放棄治療」。

邱鴻傑提醒，低能量震波治療的原理是對陰莖造成微小傷害後促進組織修復，但仍要小心震波能量會使陰莖出現瘀青、血腫，甚至纖維化等問題，若是凝血功能異常、正在服用抗凝血藥物、治療部位正在感染等民眾，則不建議使用。

廣告
  • 邱鴻傑表示，台灣40歲至70歲以上男性出現性功能障礙的比例約30%至40%。（記者何宗翰攝）

    邱鴻傑表示，台灣40歲至70歲以上男性出現性功能障礙的比例約30%至40%。（記者何宗翰攝）

  • 邱鴻傑指出，勃起硬度至少要達「帶皮香蕉」才能行房。（亞大醫院提供）

    邱鴻傑指出，勃起硬度至少要達「帶皮香蕉」才能行房。（亞大醫院提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 陽痿 震波
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
家常菜✧鳳梨醬鱈魚
清爽小菜✧廣東泡菜
超下飯✧泰式打拋肉
咖啡渣有好多妙用！
轉寄

標題：震波治療助性 蒟蒻一舉變小黃瓜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月29日‧星期一‧丁酉年五月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.