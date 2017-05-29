傳承百年龍潭龍舟賽 202隊開划拚龍王寶座

桃園市長鄭文燦、客家委員會副主任委員范佐銘等人綁上客家必勝頭巾為龍舟賽共同擊鼓。（記者李容萍攝）

2017-05-29 13:23

〔記者李容萍／桃園報導〕有百年歷史的桃園市龍潭龍舟賽今天在龍潭大池熱鬧登場，今年以「乙未客家戰役文化季」為主題，包含原有的「龍潭歸鄉文化節」和新規劃的「平鎮戰祭」，參賽隊伍高達202隊突破往年紀錄，今、明兩天進行龍王爭霸賽，總獎金超過95萬元，各路高手同台競技、要把象徵最高榮譽的龍王旗贏回家。

上午的開幕式，由桃園市政府各局處首長PK開南大學國際學生隊，由英國足球新秀周定洋代替市長鄭文燦擔任奪標手，在熱情加油聲中，帶領桃園市府團隊大勝開南大學國際學生隊伍，使得傳承百年的龍潭龍舟賽增添多元色彩。

緊接著，由桃園市客家青年會對戰新北市客家青年會，實力相當的兩支隊伍，最後由桃園隊獲得勝利，表演賽桃園連兩勝，讓站在司令台的鄭文燦等人笑開了，直呼起了好兆頭。

今年激戰的賽事一般看好「里別組」有龍潭八德里爭取三連霸留下神農旗、龍元宮爭取龍王，「機關組」桃園市消防局對上桃園市警察局，也是精彩可期。

除了激烈的龍舟賽，現場還有池畔音樂會、陂塘文化照片展、龍潭忠義廟暨聖蹟亭古蹟巡禮、農特產品展售，今晚7時開始的花火之夜，於晚上8時20分開始施放桐花煙火秀，將持續15分鐘；原本週休假日才有的水舞秀今、明兩天也加碼演出，水舞表演時間為晚上8時及9時，每場約3分鐘。