蘇花公路坍方 空拍照：如一刀兩斷切開

蘇花公路坍方空拍畫面出爐，像被一刀兩斷切開。（公路總局提供）

2017-05-29 13:01

［記者簡惠茹／宜蘭報導］蘇花公路空拍畫面出爐，公路就像被硬生生劃下一刀般，被一分為二，畫面相當驚險，公路總局南澳工務段表示，由於石塊從150公尺高處滾落，最大的直徑長達2公尺，至今落石持續，連機具都難以進場，因此影響通車時間，預計明天下午5點公布通車資訊。

通車時間預計明天下午5點公布

蘇花公路台9線112.6k九宮里路段，從昨天下午5點多，發生落石坍方雙向阻斷後，晚間7點起封閉蘇澳至東澳路段，原本預計今天上午9點開通，但是仍有持續落石抽坍不斷，機具難以進場搶修，通車時間不斷往後延，直到今天中午公路總局宣布，今天確定不開通。

公路總局表示，經第四區養護工程處緊急應變小組現場以UAV空拍研判結果，該處邊坡仍極不穩定，落石範圍有往上且又往北擴大之趨勢，等到邊坡落石坍方減緩，將先進行坍滑坡面人工刷坡，搶災機具才能進場坍方清理。

公路總局指出，目前邊坡作業工班及搶災機具已於現場待命，預定明天下午5點發布31日以後通車時間，如現場持續落石坍方不斷，不排除延後搶通時間，後續將隨時發布搶災及通車最新訊息。