| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

新北龍舟賽 100隊爭216萬總獎金

「新北市議長盃第七屆龍舟錦標賽」表演賽由新北市議會、新北市政府、蘆洲暨五股區公所等三支隊伍競爭，最後由新北市議會勝出。（記者李雅雯攝）

2017-05-29  12:49

〔記者李雅雯／新北報導〕「新北市議長盃第七屆龍舟錦標賽」今天上午在蘆洲微風運河開賽，共計有100支隊伍現場爭取榮耀，其中包括來自41個不同國家的121位外籍選手；大會提供總獎金共計216萬元。

新北市議會議長蔣根煌開幕致詞，他特別提到本屆外籍選手與會人數為歷來最多，歡迎各方好手一同前來較勁。近年辦在微風運河的新北龍舟賽，過往都是由新北市長朱立倫開幕，本屆開幕則首次由新北市副市長侯友宜蒞臨。侯友宜鼓勵國內好手加油拿到好成績，把獎金留下來。

本屆參賽隊伍包括男子組32支隊伍、女子組8支隊伍和混合組60支隊伍；其中男子組競爭尤其備受關注，新北市政府消防隊每屆賽事都闖入前三名，在第一、二屆拿到總季軍，接著又連拿四屆總亞軍，這次能否一舉拿下冠軍，打破老二魔咒，許多觀眾相當期待。

現場多支隊伍發揮創意，在開幕式上以特殊造型出現在會場，逗樂現場觀眾，歡笑聲不斷。今天（29日）賽事將進行到下午4點；明天（30日）賽事從上午9點半開始進行；預計將在下午4點閉幕式暨頒獎。

「新北市議長盃第七屆龍舟錦標賽」上午在蘆洲微風運河開賽，創意隊伍「龍山出嶺戰艦」展現堅毅精神。（記者李雅雯攝）

「新北市議長盃第七屆龍舟錦標賽」上午在蘆洲微風運河開賽，創意隊伍精神抖擻地喊出隊呼。（記者李雅雯攝）

「新北市議長盃第七屆龍舟錦標賽」上午在蘆洲微風運河開賽，創意隊伍精神抖擻地喊出隊呼。（記者李雅雯攝）

「新北市議長盃第七屆龍舟錦標賽」在蘆洲微風運河開賽，現場電音三太子開場熱場。（記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新北龍舟賽 總獎金 龍舟賽
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
家常菜✧鳳梨醬鱈魚
清爽小菜✧廣東泡菜
超下飯✧泰式打拋肉
咖啡渣有好多妙用！
轉寄

標題：新北龍舟賽 100隊爭216萬總獎金


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月29日‧星期一‧丁酉年五月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.