新北龍舟賽 100隊爭216萬總獎金

「新北市議長盃第七屆龍舟錦標賽」表演賽由新北市議會、新北市政府、蘆洲暨五股區公所等三支隊伍競爭，最後由新北市議會勝出。（記者李雅雯攝）

2017-05-29 12:49

〔記者李雅雯／新北報導〕「新北市議長盃第七屆龍舟錦標賽」今天上午在蘆洲微風運河開賽，共計有100支隊伍現場爭取榮耀，其中包括來自41個不同國家的121位外籍選手；大會提供總獎金共計216萬元。

新北市議會議長蔣根煌開幕致詞，他特別提到本屆外籍選手與會人數為歷來最多，歡迎各方好手一同前來較勁。近年辦在微風運河的新北龍舟賽，過往都是由新北市長朱立倫開幕，本屆開幕則首次由新北市副市長侯友宜蒞臨。侯友宜鼓勵國內好手加油拿到好成績，把獎金留下來。

本屆參賽隊伍包括男子組32支隊伍、女子組8支隊伍和混合組60支隊伍；其中男子組競爭尤其備受關注，新北市政府消防隊每屆賽事都闖入前三名，在第一、二屆拿到總季軍，接著又連拿四屆總亞軍，這次能否一舉拿下冠軍，打破老二魔咒，許多觀眾相當期待。

現場多支隊伍發揮創意，在開幕式上以特殊造型出現在會場，逗樂現場觀眾，歡笑聲不斷。今天（29日）賽事將進行到下午4點；明天（30日）賽事從上午9點半開始進行；預計將在下午4點閉幕式暨頒獎。

「新北市議長盃第七屆龍舟錦標賽」上午在蘆洲微風運河開賽，創意隊伍「龍山出嶺戰艦」展現堅毅精神。（記者李雅雯攝）

「新北市議長盃第七屆龍舟錦標賽」上午在蘆洲微風運河開賽，創意隊伍精神抖擻地喊出隊呼。（記者李雅雯攝）

「新北市議長盃第七屆龍舟錦標賽」上午在蘆洲微風運河開賽，創意隊伍精神抖擻地喊出隊呼。（記者李雅雯攝）