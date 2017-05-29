籃球員代拍游泳宣傳片 世大運發言人證實

媒體報導，有民眾爆料，世大運宣傳影片「Taipei in Motion」中的游泳橋段，是找籃球員來拍。（圖擷取自YouTube影片）

2017-05-29 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運日前公佈的宣傳影片「Taipei in Motion」，精緻內容備受好評，但媒體報導，有民眾投訴，影片中的游泳選手，其實是籃球運動員！世大運發言人楊景棠坦承確有此事，但社會大眾若有疑慮，之後相關案子會再留意。

綜合媒體報導，爆料民眾指出，影片中飾演游泳選手一角者，其實專長不是游泳，而是籃球，質疑為何游泳橋段找籃球員來拍，這對游泳選手不尊重。

對此，楊景棠坦承，游泳橋段的拍攝對象，並非游泳選手，而是籃球員。他解釋，起初跟廠商討論時，為呈現力道，有要求廠商，運動鏡頭盡量找運動員，且合約內並無規定一定要找各項目的選手拍攝；他也承諾，若社會大眾因此有所疑慮，之後若有相關案子，會再留意。

甲蟲創意公關林小姐表示，拍攝前有許多想像，但真的執行時，才驚覺時間緊湊，包括趕拍、場地協調，並配合選手的培訓，選擇並不多，但導演對於分鏡構圖、線條，都嚴格要求，選角時偶然發現該名選手也會跳水，在鏡頭前也很流暢，非常謝謝他。