竹市節電全國第一 林智堅：讓孩子擁有優質生活環境

2017-05-29 12:26

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府推動節電有成，繼104年成果位居全國第三後，去年度更於經濟部「夏月‧節電中」競賽活動中榮獲分組第一，市長林智堅表示，環保節能減碳是市府努力的目標，節電工作需要全民參與，讓孩子擁有優質的生活環境。

新竹市政府自104年起配合經濟部推動「智慧節電計畫」，因地制宜推出節電手法，全市節電率達0.96%，位居全國第三，其中機關部門節電率達3.51%全國第三，住宅部門節電率達2.11%，更居全國第一，績效亮眼。市府團隊一鼓作氣，去年度於經濟部「夏月 節電中」競賽中獲分組（六都以外縣市）第一名。

林智堅表示，去年整體平均氣溫偏高，在節電更加困難的情況下，這樣的績效相當不容易，他對新竹市產業與市民的努力表示肯定。「節電工作沒有最好，只有更好」林智堅強調，地球只有一個，為讓孩子能有優質的生活環境，節電工作需要大家一起參與，在生活中落實扎根。

秘書長陳章賢表示，市府結合民間產業，積極推動多項宣導及輔導活動，過程結合地方文化特色，於尖峰用電期間辦理酷涼分享（Cool Share）活動，如在青青草原辦理戶外野餐，鼓勵民眾「拔掉插頭、走出戶外」，降低家庭用電。另為減緩都市熱島效應、營造城市森林，新竹市政府去年補助7處社區、發展協會執行綠屋頂及節電改造計畫，綠化面積共計305平方公尺、每年可減碳約2萬6千公斤，節電量約4萬9千度、每年節省約14萬7千元。這次能獲得縣市競賽分組冠軍，顯示竹市的產業、市民具有高度環保意識及素質。

環保局長江盛任表示，節約能源並不代表降低生活品質，只要用對節電方法，不僅可以顧到荷包、節省日常電費支出，也能兼顧甚至提高生活環境品質。節電工作為長期政策，市府後續仍將結合民眾力量，全力推動節約能源工作，建立全民節電觀念，翻轉日常生活用電行為，繼續朝向友善智慧城市邁進。

環保局表示，民眾若有更多節能減碳技術問題，歡迎利用1999市民服務專線，護撥打0800-200-835（省能源、幫上我），新竹市環保局十分樂意協助解決節能減碳的相關問題。