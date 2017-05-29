科技大老闆被控拒付薪水 還駡員工是條狗

員工做白工近2個月，領不到薪水，生活没著落。（記者顏宏駿攝）

2017-05-29 12:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕日前標下彰化縣「清水岩溫泉」經營權的「地中海太陽能科技公司」對外徵才，號稱4萬1000元起薪，吸引許多社會新鮮人上門應徵，有人替他寫標案，有人替他作園區3D模型，但公司老闆陳正忠從3月起拒付薪水給多名員工，雙方進入勞資協商，員工想回去拿回應得薪資，陳罵員工是條狗，見員工拿手機拍照，還告員工妨害秘密。

4名員工今天找彰化縣議員陳秋蓉陳情，江姓員工說，他去年大學畢業，透過人力銀行求職，見該公司距離家裡近，薪水不錯（4萬1000元）便投履歷，雙方面試後約定月薪3萬6000元，江男非常珍惜這項工作，老闆給他「清水岩溫泉標案計畫書」撰寫的工作，為了達成目標，江熬夜多日，翻遍許多標案的格式內容，也成功為老闆拿下這個標案。

他說，他3月6日到職，發現老闆經常坑殺員工，例如貨到付款，卻要員工代墊，便當錢也由員工代墊，他前前後後為老闆付了1萬4000元非工作相關的費用，向老闆索討均無下文，更扯的是，從5月開始，拒付員工薪水，他上了近2個月的班，也幫老闆拿下標案，只拿到1萬9000元，他根據打卡紀錄，老闆還欠他4萬1000元。

另一名員工，葉姓員工，也是社會新鮮人，專門作「園區3D圖和模型」，老闆也拒付他3萬1千元薪資。

另一名田姓女員工，大老遠從台中市大里區來上班1個月，發現不對勁，決定離職，老闆竟說「妳沒來上班」。

4名受害員工日前透過縣府作勞資協調，希望拿回自己應有的薪水，但陳正忠只派公司的法律顧問出面，依然拒付薪水，江姓員工因沒有錢過活，回去找老闆，但老闆嗆聲「給我滾出去，這裡只有人才能進來，你是狗，不能進來」，江聽到這句話怒不可遏，拿出手機錄音，結果被陳正忠告妨秘密罪，江男也對陳正忠提誹謗告訴。

記者向陳正忠詢問，均進入語音信箱，至今未回電回應。

今天縣府勞工處表示，她們了解該案，如果員工所說屬實，她們會要求地中海公司「令其限期給付員工薪資」，如果負責人不從，會進行勞檢，勞檢不合格，可開罰2萬至100萬元。她們仍希望雙方好好協商。