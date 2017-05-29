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趁連假抓包 屏東9家牧場違規

屏東縣政府環保局端午連假擴大稽查，再查獲9家違法牧場。（圖由屏東縣政府環保局提供）

2017-05-29  12:17

〔記者邱芷柔／屏東報導〕過去不肖業者常趁著連續假期偷排廢水，掀起污染風波，屏東縣政府今年端午連假上緊發條，執行擴大稽查行動，今天再查獲9家牧場違規情形，包括偷排廢水、未依規定申領水污防治許可、排放水質不佳及廢水溢流等情形，環保局表示將依法嚴處。

今天稽查行動由環保局副局長宋增紅帶隊，針對新園鄉新園大排上游畜牧業查核，總計查核20家牧場，其中有3家偷排廢水、3家未依規定申領水污染放許可、1家排放水質不佳、1家廢水溢流、1家未依規定紀錄廢水處理設施操作情形。

環保局表示，偷排廢水屬嚴重違規，最高可處2千萬元以下罰鍰，除了裁處罰鍰，偷排廢水經查獲第2次違規或放流水質不佳1年內經查獲3次，將移請農業處撤銷牧場登記證，嚴懲不肖業者。

環保局也指出，污染查緝不放假，污染業者經查獲違規，不僅要繳納罰鍰，還得負擔改善設備費用，將讓荷包雙重失血，呼籲業者及早改善廢水處理處設施，發揮經營最大效益，也讓牧場能永續經營，環保局也呼籲民眾，若發現不肖業者有污染環境行為，可主動提供相關事證給公害陳情專線（0800-066666或7351928）檢舉，共同打擊環境污染違規。

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  • 屏東縣政府環保局端午連假擴大稽查，再查獲9家違法牧場。（圖由屏東縣政府環保局提供）

    屏東縣政府環保局端午連假擴大稽查，再查獲9家違法牧場。（圖由屏東縣政府環保局提供）

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