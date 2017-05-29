逸仙國小石狛犬遭砸斷腿 校長：修復至少10萬

台北市北投區逸仙國小前的石狛犬，昨晚遭人以榔頭砸斷雙腿。（記者張議晨攝）

2017-05-29 12:03

〔記者張議晨／台北報導〕台北市北投區逸仙國小校門前擺放2尊超過60年歷史的「石狛犬」，卻在昨晚8時許，遭中華統一促進黨成員、前台北市議員李承龍和女子邱女持榔頭雙雙砸毀，警方獲報後立即逮捕2人，校方也決定提告求償。不過，因石像損毀嚴重，包括耳朵、前腳、尾巴均有受損，校方表示，目前已與古蹟修繕師傅聯繫，粗估修復費用至少需10萬元。

逸仙國小校長賴俊賢指出，石狛犬年代最遠可追溯到日治時期，對校方、校友、學生有不凡意義，就如同各廟宇前的石獅子，石狛犬則是校內守護神，也是校友成長的記憶，但無奈歷史意義遭特定人士曲解而遭受破壞。

由於二尊石狛犬均遭受不同程度的損壞，賴俊賢說，學校目前已與修復專家聯繫，但過去狛犬尾巴損壞時，光修繕就需花費6萬元，這次毀損更為嚴重，推估修復至少需10萬元。

賴俊賢說，二尊狛犬是循歷史軌跡才在校門口重現，目前除修復石雕外，還要透過機會教育，讓孩子知道歷史文物保存的意義及價值，從中學習尊重彼此，而非意見不同就將它剷除。

至於修復完成後會不會改移它處，賴俊賢坦言，修復完成後會與家長、老師討論，可能另覓它址以免再遭破壞。