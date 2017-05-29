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醫訊》兒童醫院BOT案 竹市在地醫療團隊投標

新竹市兒童醫院BOT案進行招標，已確定有在地的醫療團隊投件，未來將由最優申請人進行興建營運，兩年內成立18科，四年內25科。（記者洪美秀攝）

2017-05-29  11:28

［記者洪美秀／新竹報導］台大新竹分院湳雅擴建案最近成為新竹市民關注話題，但竹市另個重要醫療指標的兒童醫院BOT案招標作業已有進展，據了解在25日投件截止日前，已有在地醫療團隊投件，衛生局將在兩個月內召開甄審委員會，評選出最優申請人，預計2年內設18科、4年內設25科，6年成為醫學中心級兒童醫院。

新竹市衛生局官員證實已有在地知名的醫療團隊投件，衛生局的收件以25日的郵戳日為依據，未來將依審查作業2個月內召開兒童醫院BOT案的甄審委員會，並評選出最優申請人。

新竹市府已完成將位在舊衛生局大樓的國防用地變更為機關用地，並做為兒童醫院預定地，同時召開相關說明會，並公告興建營運移轉的BOT招標作業，5月25日為招標文件收件截止日，接下來就會進行相關的審查評選作業。

依據市府招標文件，投件的醫療團隊必須4年內要投資15.1億元，同時經衛福部核照後1年內要設200床，2年內要設兒童醫院相關科別18科，4年內完成25科，4年內成為教學醫院，6年內成為醫學中心級兒童醫院。

市府官員強調，未來兒童醫院BOT案是採地上物設定權方式，委託期限50年，且兒童醫院規劃目標為打造醫學中心級兒童醫院，量體為總病床200床以上，提供25科醫療服務，且提供重症及難症醫療照護，並擔負24小時兒童急診專責醫院任務。

衛生局強調，新竹市兒童醫院的長期目標是成為桃竹苗地區兒童醫療中心，提供各層級醫療機構的罕病與重難症病童轉介照護，讓急重症家長不必南北奔波，同時滿足兒童急診、早期療育等需求。

衛生局強調，先前進行招標說明會時有7家醫療團隊表達高度意願與興趣，在招標文件截止日已有醫療團隊投件，市府樂觀其成，將依進度進行後續的審查評選程序。

新竹市兒童醫院BOT案進行招標，已確定有在地的醫療團隊投件，未來將由最優申請人進行興建營運，兩年內成立18科，四年內25科。（記者洪美秀攝）

新竹市兒童醫院BOT案進行招標，已確定有在地的醫療團隊投件，未來將由最優申請人進行興建營運，兩年內成立18科，四年內25科。（記者洪美秀攝）

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