梅雨傳喜訊 台北赤蛙產卵量破紀錄

梅雨季節氣溫悶熱、持續細雨綿綿的日子正是野外台北赤蛙族群蠢蠢欲動、逐漸進入繁殖期的重要時刻。（台北市立動物園提供）

2017-05-29 11:08

〔記者張議晨／台北報導〕每年梅雨季節氣候悶熱，細雨綿綿令上班族備感焦慮，但卻是台北赤蛙族群蠢蠢欲動、進入繁殖期的重要時刻！台北市立動物園2014年啟動保育繁殖技術，今年圈養的赤蛙族群在產卵量、孵化率大幅提升，第1批蝌蚪近期已逐漸變態「蝌蚪變青蛙」，待族群數目穩定後，動物園將展開野放，讓台北赤蛙重回大自然的懷抱。

台北赤蛙體型瘦長，屬於小型蛙類，雌性成蛙身長約為4公分，雄性成蛙約為3公分，但因棲地破碎與農藥、肥料的大量運用，在野外已很難看到背部像是穿上特殊吊帶的台北赤蛙蹤跡。

為使台北赤蛙能在野外永續存活，動物園2014年起展開保育繁殖計畫，研究團隊，針對台北赤蛙的飼養箱，精準調控溫度及降雨變化，今年3月起就發現有個體陸續產卵，保育員一度以為是吃太好導致體型過度「發福」，所幸順利產卵，且「產量」比往年來得高，孵化率也高達89.9%，目前第1批蝌蚪也已逐漸進入變態階段。

動物園發言人曹先紹說，今年台北赤蛙的產卵量及孵化率都遠比往年高。去年母蛙平均生1至2批卵，今年提高為1至3批，同時去年沒產卵的個體，今天也紛紛「順產」，為域內保育及野放之路再燃起一份希望。

因棲地破壞及農藥大量使用，野外已經很難看到背部帶有黃綠色、像是穿上特殊吊帶的台北赤蛙蹤跡。（台北市立動物園提供）