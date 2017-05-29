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台中捷運綠線 路軌兩用救護電聯車曝光

台中捷運綠線電聯車的「救護車」路軌兩用車今天正式曝光。（台中捷運公司提供）

2017-05-29  10:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線電聯車的「救護車」正式曝光，台中捷運公司採購最新賓士U400型路軌兩用車，配有行車監控系統，可避免電聯車未保持安全距離造成追撞意外，也可裝運7名工作人員及列車復軌設備，可進行立即復軌及救出受困民眾。

台中捷運公司將於107年試運轉、109年全線通車營運，全長16.71公里，電聯車共有18列車，每一列2節車廂，班距為5分鐘，從北屯行駛到烏日時間約30分鐘，由於綠捷是屬於高架，一旦發生故障停駛，難免民眾會不安。

為此，台中捷運公司採購最新賓士U400型路軌兩用車，不僅配有OCS（Operation Control System） 行車監控系統，可讓兩用車在處理前台電聯車事故時，後輛車不知道而發生追撞，也可裝運7名工作人員及列車復軌設備，有別於一般僅能載運3名工作人員的路軌兩用車，在列車發生出軌狀況時，立即至現場進行列車復軌作業，相當具機動性。

台中捷運公司指出，Unimog U400型路軌兩用車，長6.7公尺、寬2.3公尺、高度3.1公尺，車重10公噸，配置有膠輪與鋼輪，並可拖引比它重10倍的捷運電聯車，被廣泛使用於鐵道工程維修，負起協助電聯車「調度」與「拖駛」工作。

路軌兩用車在乾燥鋼軌環境下，最大牽引力達209噸，使用一般膠輪於道路上行駛時，最高時速可達89km/h；而使用鋼輪於軌道上行駛且未拖車狀況下，最高時速可達50km/h；未來台中捷運預計將培訓5名駕駛員，並進行40小時操作訓練，駕駛員經測試合格、授證才能開始操作路軌兩用車。

台中捷運公司表示，捷運綠線所使用的路軌兩用車，可裝運列車復軌設備，在列車發生出軌狀況時，可第一時間趕赴現場進行列車復軌作業，並即時救出受困車內的民眾，減少恐慌。

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