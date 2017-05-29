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猴子開怪手！ 他笑：一例一休來代班

聰明的小猴子，坐在駕駛座上，作勢開怪手。（圖擷取自臉書粉專「爆料公社」）

2017-05-29  11:24

〔即時新聞／綜合報導〕好聰明！學習力驚人的猴子，近日似乎又多了項新技能，1名林姓網友於臉書發文指出，親眼目睹嬌小的猴子，竟作勢開怪手，架式十足！照片也被轉載至粉專「爆料公社」，讓一票網友笑到「美丁美噹」！

照片中可見，小猴子坐在體型像是巨人般的怪手駕駛座上，握住排檔桿，眾人見狀無不嘖嘖稱奇。原PO於貼文中提到，「看過猴子騎腳踏車不稀奇，開怪手才威」。

怕網友不相信，PO文者又於底下留言，強調「照片是真的」，地點在台東的泰源幽谷，當時附近有猴群出沒，「唯獨這隻猴子跑到挖土機上，煞有其事操作起挖土機」，停留10分鐘左右。

網友見照驚呼，「太酷了」、「好好笑喔」、「霸氣猴」、「這是畫吧？」；還有人調侃，「恐龍都可以當法官了，猴子開怪手小意思」、「果然花香蕉只請的起猴子，下面紅色塑膠袋裝的就是香蕉」。

也有人在留言串標記友人，直言「你工作不保了」、「有人在搶你工作」、「不能讓慣老闆看到啊」、「有一例一休的限制嗎？」；另有人淡定地說，「見怪不怪，一例一休來代班的，之後還會有各種動物陸續出現」。

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  • 猴子開怪手的照片，引起網友熱烈討論。（圖擷取自臉書粉專「爆料公社」）

    猴子開怪手的照片，引起網友熱烈討論。（圖擷取自臉書粉專「爆料公社」）

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相關關鍵字： 一例一休 怪手 爆料公社 猴子
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