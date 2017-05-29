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香蕉不能一次吃3根？ 營養專家這樣解釋...

有媒體報導指出，國內營養師透露，其實3根香蕉的鎂、鉀含量對於成年人來說並不會過多，至於腎功能衰竭與容易腹瀉的民眾則不宜多吃。（資料照，記者林彥彤攝）

2017-05-29  08:46

〔即時新聞／綜合報導〕香蕉盛產期到來，不少民眾常會一根接著一根吃，但網路卻有香蕉「一次不能吃3根」的傳言，原因是香蕉含有大量「鎂」，食用過多會對心血管產生抑制作用。有媒體報導指出，國內營養師透露，其實3根香蕉的鎂、鉀含量對於成年人來說並不會過多，至於腎功能衰竭與容易腹瀉的民眾則不宜多吃。

據《聯合報》報導，國內營養師劉純君表示，美國國家學院醫學院（IOM）制定的膳食營養素參考攝取量（Dietary Reference Intakes）規定，19歲以上成人建議鎂攝取量，男性是380毫克、女性是320毫克，以1條250公克的香蕉來看，3條香蕉約含有177毫克左右，因此對於成年人不至於超量。

報導也提到，腎功能衰竭或嚴重脫水的民眾則不宜食用過量香蕉，因為一次吃下3條香蕉約攝取2756毫克鉀，超量的鉀可能會引發臉、舌、四肢末端麻木、肌肉軟弱無力等症狀，甚至心臟在收縮時停止跳動。另外，容易腹瀉的人一次吃3條熟香蕉，也可能會導致更嚴重的腹瀉。

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