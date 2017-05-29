宜、花發佈大雨特報 週四起全台連日降雨

氣象局指出，週四起鋒面接近，隨後至下週日該鋒面都將滯留於在台灣上空，全台各地都會有局部大雨或豪雨發生的機率。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-05-29 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（29日）台灣西半部水氣減少，天氣是近期較穩定的型態，但各地午後仍有局部雷陣雨發生機率，氣象局也針對宜蘭與花蓮發佈大雨特報。週四（6月1日）起鋒面接近，隨後至下週日（6月4日）該鋒面都將滯留於在台灣上空，全台各地都會有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象局表示，今天午後中部以北山區及南部地區有局部雷陣雨，風場由東北風漸轉偏東風，迎風面的東半部整天有短暫陣雨，宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生的機率。溫度方面，北部及宜花清晨稍涼，約在22、23度，其他地區約24至26度，白天各地氣溫比昨天回升，西半部及台東地區高溫可達30至33度，宜花地區高溫則約27、28度左右。

週二、週三（30、31日）東半部有局部短暫雨，南部地區整天降雨機率都較高，各地容易發生午後雷陣雨，全台高溫在27至37度間，午後遇雨則氣溫稍降。週四起鋒面接近，隨後至下週日此鋒面將滯留於在台灣上空，此鋒面結構完整並伴隨較強的西南風，使天氣變得相當不穩定，將帶來全面性且連日的顯著降雨，各地都有陣雨或雷雨，且有局部大雨或豪雨發生的機率。

空氣品質部分，今天高屏地區為紅色警示，金門、中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感民眾不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 32 27 ~ 35 29 ~ 35 23 ~ 31

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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氣象局針對宜蘭與花蓮發佈大雨特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為中量至過量級。（取自氣象局網站）