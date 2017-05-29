05/29 各報重點新聞一覽

中科院研製的大型無人機「騰雲機」，軍方內部評估符合戰備需要，決定進行量產計畫。（資料照）

2017-05-29 06:14

自由時報

軍方將量產大型無人機

軍方官員透露，由中科院研製的大型無人機「騰雲機」，經過一系列的戰術測評後，軍方內部評估符合戰備需要，國防部已政策決定進行量產計畫，量產型的「騰雲機」將交由空軍部署運用，空軍也將首次成立以無人機為主體的偵察中隊。

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玩具槍具殺傷力 BB槍達人判刑

玩具業者廖英熙打造的ＢＢ槍大廠「怪怪貿易」，外銷年營收數億元，被國內外玩家盛讚是「台灣之光」，前年警方在該公司門市與工廠，查扣廿一把「G96」玩具ＢＢ槍，送刑事局以金屬子彈鑑定認為具殺傷力，業者指槍枝採用「非金屬材質」的球形子彈，符合經濟部標準檢驗局的玩具槍標準規定，但士林地院以標檢局標準與違反「槍砲彈藥刀械管制條例」是兩回事，認為一般人可輕易取得強力瓦斯及鋼珠彈，玩具槍的殺傷力標準，應以「最具威力」為基準，判廖兩年八月徒刑。

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菲總統開性侵玩笑 被轟殺人惡棍

菲律賓總統杜特蒂廿六日再度語出驚人，在一場慰勞軍方的演說上戲言，實施戒嚴令期間，若士兵性侵三名婦女，他會擔下責任。此言一出引發各界譁然，連美國前總統柯林頓的愛女雀兒喜（Chelsea Clinton）也推文痛批，杜特蒂是「殺人惡棍」（murderous thug）。

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蘋果日報

「很衰」果農護蕉打死賊

為四千五百元的香蕉打死偷蕉賊！屏東高樹鄉鄭姓蕉賊，前天早上在一處香蕉園偷竊六弓香蕉，被楊姓園主發現時，他持鐮刀抵抗，楊男不甘蕉園已被偷了七次，憤而拔起撐香蕉樹的竹管反制，將他制伏綑綁手腳，五小時後報警，警方到場時鄭男已傷重死亡，楊男被依傷害致死罪嫌移送。警方查出，案發時有其他人圍聚起鬨，死者家屬質疑遭綁後被私刑虐待，且楊男供詞疑避重就輕，屏檢昨依涉重案及串證等理由將楊男聲押獲准，在場另三名蕉農請回。

《蘋果》專訪 美國達人秀 3千人起立鼓掌 台魔術師：恍如作夢

台灣魔術師蔡威澤在《美國達人秀》技驚四座，一夜成名，該節目前天在臉書上傳蔡的表演片段，至昨截稿前已逾一千八百萬次點閱。昨他接受《蘋果》專訪，提及他是第二個獲邀演出的亞洲人，彩排時導播就被其技藝驚呆，立即調為開場秀，演出後獲得三千名觀眾起立鼓掌殊榮，他說：「恍如作夢，人生都值了！」有人稱讚是第二個大衛考柏菲，他謙虛說：「大衛是神壇上的人，我只是在地上努力的人。」

聯合報

看見台灣消失的海岸線 各地爭取前瞻搶救

全台海岸線退縮，國土消失日益嚴重。高雄旗津、墾丁南灣、台南黃金海岸等地美景不再，高雄、屏東、宜蘭打算向中央爭取前瞻預算，搶救流失的海岸線。

軍人、司法官年金改革 放緩

民進黨政府原本規畫，今年上半年要完成國家整體年金制度改革，因立法院空轉，加上軍人年改版本遲遲未送到立法院審議，確定無法達成目標。國家年金改革委員會副召集人林萬億昨天表示，軍人年金改革的相關法案，最快在立法院下會期審議，司法官也一樣，卡在目前舉行的司改會議，等司改國是會議告一段落，將立刻處理。

中國時報

為了6袋蕉 果農打死偷蕉賊

只為6袋香蕉，屏東高樹鄉偷蕉賊，慘遭蕉農活活打死！27日早上7點半左右，舊寮村38歲蕉農楊健宏，接到母親通知，趕赴蕉園抓賊，鄭姓竊賊持鐮刀對抗，不料，楊某成功壓制、捆綁鄭男後，一氣之下持撐香蕉樹的竹管，將偷蕉賊鄭男打死，楊父直到中午才報警。楊嫌辯稱失手打死人，訊後被依傷害致死罪嫌移送，法官昨日裁定收押，楊父氣憤指出，今年至今，蕉園已遭竊7次，大嘆「台灣牛做到死，就賠給吸毒的」。

一例一休後座力 高雄長庚周末休診 醫師徒呼負負

因應一例一休政策，繼台大醫院上月初宣布，周六減診之後，高雄長庚醫院也將跟進，決定6月起，停止周六門診，只有周一至周五開設門診時段，高雄長庚婦產科教授龔福財，27日在臉書PO出「最後周六診紀念照」，除了依依不捨，也向習慣周六看病的患者說抱歉。