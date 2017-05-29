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主題旅遊吸東南亞客奏效 中市來客近2年穩定成長

2017-05-29  00:00

〔記者李忠憲／台中報導〕中客來台人數減少，台中市陸續推出多種主題旅遊行程，包括特色小吃、咖啡、自行車、沙雕等，引起港澳星馬地區民眾前來旅遊，並有熱烈回響，106年第1季台中市旅宿業住宿人數成長5.76%，近2年可說穩定成長。

市府觀旅局長陳盛山表示，中進中出政策及優質主題旅遊行程是成長主因，會更加努力，促進台中觀光發展。

台中市觀光旅館、一般旅館及民宿共有437家，觀光旅遊局公布各旅宿業國內外住宿人數，106年1至3月住宿人數約有177萬人次，比起去年同期成長9.6萬人次，成長5.76%。交通部觀光局日前也公布年度住宿統計資料，103年台中市總住宿人數611萬人，104年658萬人次、105年676萬人，2年多來皆呈穩定成長。

台中市觀旅局長陳盛山表示，市府2年多來積極推動中進中出政策，開拓來台中市的國內外旅客，並規劃優質主題遊程。包括台中知名景點高美濕地、大安濱海國際沙雕展等等知名活動，另也規劃葡萄樹下餐桌主題團、賞螢採果等主題行程，讓遊客都能留在台中有實際消費，促進觀光及相關產業經濟效益與繁榮發展。

他表示，近年中客因政治等非自由市場因素影響而減少，但在市府積極推展國際觀光合作交流、開闢航班航線、爭取日韓港澳等其他遊客、打造優質友善旅遊環境、及配合中央南向政策發展東南亞旅遊市場等各項努力下，自104年起至今，住宿台中市旅客人數每年皆增加。

陳盛山說，看到這樣的成績，雖然高興但絕不會自滿，他與市府團隊會更加努力，盼望台中觀光能發揚光大，帶動大台中發展。

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  • 葡萄園下餐桌主題行程極受港澳星馬團喜愛。（中市觀旅局提供）

    葡萄園下餐桌主題行程極受港澳星馬團喜愛。（中市觀旅局提供）

  • 葡萄園下餐桌主題行程極受港澳星馬團喜愛。（中市觀旅局提供）

    葡萄園下餐桌主題行程極受港澳星馬團喜愛。（中市觀旅局提供）

  • 高美濕地美景已是世界知名。（中市觀旅局提供）

    高美濕地美景已是世界知名。（中市觀旅局提供）

  • 大安濱海國際沙雕展每年都能吸引許多人潮。（中市觀旅局提供）

    大安濱海國際沙雕展每年都能吸引許多人潮。（中市觀旅局提供）

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