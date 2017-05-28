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中壢一號社會住宅 將投入46億、興建1000戶

2017-05-28  22:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府持續推動社會住宅，覓得中壢區中山東路四段、健保署北區業務組斜對面，緊臨榮民南路、原屬於國有財產的土地經撥用作為「中壢一號社會住宅」基地，採專案管理含監造搭配統包工程模式，預計投入46億元，興建至少1000戶，並以出租為主，預計明年4月開工，110年6月完工，這也是全國單一基地規模最大、戶數最多社會住宅案。

市府住宅發展處處長曾榮英表示，中壢一號社會住宅為中興工程顧問公司規劃，基地臨南亞技術學院、富台國小、龍岡國中、忠貞市場商圈及捷運綠線站址預定地，公共設施完善，交通便利，屬成熟住宅區，基於永續經營、降低市府財政負擔考量，1、2樓將規劃商業與社福空間，另設置托嬰中心與日照中心，基地內將大面積原有生態作為開放性「社區公園」，利用綠地融入周圍社區是此基地獨有特色。

副處長莊敬權也說，住宅發展處正進行桃園區中路（有4處）、八德區（3處）、蘆竹區（2處）及中壢區（1處）等共10處社會住宅基地，一共興建4000戶，因為稍早規劃的社會住宅案集中桃園北區，然而南區也有社會住宅需求，市府積極在南區尋找中壢這塊適合興建社會住宅土地，房型規劃1房到3房類型，以實坪計算（不含公設）1房實坪10至12坪、2房18至20坪、3房24至26坪。

市長鄭文燦有感於現在很多年輕人薪水低、還要每月花錢交房租，生活相當辛苦，指示規劃符合綠建築黃金級、智慧建築銅級，以及耐震及無障礙通用設計等特色；其中住宅單元3成提供給弱勢家庭、7成給年輕人和勞工朋友，以桃園市民優先，希望能實現居住正義。

此規劃正辦理上網公開閱覽中，相關資訊請至公共工程委員會政府電子採購網查詢。

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  • 中壢一號社會住宅基地現況。（記者李容萍攝）

    中壢一號社會住宅基地現況。（記者李容萍攝）

  • 中壢一號社會住宅基地現況。（記者李容萍攝）

    中壢一號社會住宅基地現況。（記者李容萍攝）

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