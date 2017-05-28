蝴蝶蘭年銷破200萬盆 美麗要持久注意2件事

2017-05-28 22:37

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣堪稱蝴蝶蘭王國，每年研發出許多蝴蝶蘭新品種，農委會桃園區農業改良場統計，國內蝴蝶蘭近3年均排名盆花銷售第1名，全年銷售超過200萬盆以上，且還在不斷增加中，是國人最常買回家或送禮花卉，但帶回家或收到的蝴蝶蘭禮花應該如何照顧才能讓花開的美麗又持久？

桃園農改場副場長傅仰人指出，蝴蝶蘭原產於熱帶高溫、高濕的中低海拔山林中，喜高溫、高濕及遮蔭的環境，但適當的光照可促使其開出的花艷麗持久，對於紫紅花、黃花或粉紅花等色彩鮮艷的花在高溫高光環境下，會有褪色的現象，白色花則不會。

蝴蝶蘭室內擺放位置的光強度以2000Lux以上較1000Lux以下花期可延長1週以上。光照與溫度之間存在著相互關系，當溫度較低時，較高的光照強度，花色會較鮮艷；居家蝴蝶蘭栽培管理的過程中，室內光線較弱時，可適度給予補光，或將盆花放置在窗邊光線略強的環境，花期會較長。

蝴蝶蘭適宜生長及開花的溫度為攝氏18度至30度，目前的栽培都以水草為栽培介質，含水量高，太常澆水會造成根部腐爛，甚至落葉死亡，澆水太少則容易造成葉片下垂變軟、出現皺褶，農改場建議在夏天高溫通風良好氣候，每週澆水2到3次，冬季低溫陰雨，1週1次即可，另外，室內光線較弱時，可適度給予補光，或將盆花放置在窗邊光線略強環境，花期會較長。