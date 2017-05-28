林佳龍點頭 台中616路公車延駛苑裡有譜

2017-05-28 21:38

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕中彰投苗區域治理平台將迎來又一項成果。苗栗縣苑裡鎮長杜文卿、鎮代會主席洪晃琦、鎮代孟文源等人日前在與台中市長林佳龍餐敘時，爭取台中市616路公車延駛苑裡鎮，林佳龍當場應允，台中市交通局也已與杜文卿接洽，商談延駛細部事宜，預計最快9月上路。

苗栗縣通霄、苑裡地區，不少學生到台中大甲地區念書，許多鄉親也跨區到幼獅工業區工作，兩地交流頻繁，卻無客運車行駛，杜文卿於去年8月底，向台中市爭取，第一輛延駛苑裡鎮的公車97路已經上路。

不過，苑裡鎮民反映，97路公車須繞行大甲區日南市區，相對費時，不如自行開車或搭火車比較方便，學生也怕上學遲到，搭乘意願也不高，希望能爭取其他路線，讓鄉親更方便。

杜文卿向林佳龍爭取的616路公車，主要行經路線為台1線，不會進入清水及大甲市區，可望解決耗時問題，且616路也行經台中市台灣大道，除了轉搭乘其他路線公車前往市區，或梧棲童綜合醫院、大甲光田醫院，對於鎮民到台中市購物或就醫，都很方便。

台中市交通局指出，目前仍要處理路權等相關計畫，之後再提報給公路總局，預計最快在9月份新學期上路，目前台中市交通局已經加緊腳步辦理。這也是中彰投苗區域治理平台的一項成果。