南澳農場擬ROT開發 地方盼土地回歸原鄉

2017-05-28 22:42

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府計畫以ROT方式開發南澳農場，成為簡易型的休閒農場，提供露營、有機農業體驗等設施，但是南澳鄉民希望在土地所有權回歸原住民之前，暫緩開發計畫，南澳鄉長薛秋花說，土地回歸原鄉才符合轉型正義。宜蘭縣政府農業處指出，縣府主要提出活化計畫，會將原鄉的意見提給國有財產署。

南澳農場位於宜蘭縣南澳鄉，三面環山、一面臨海的優越地理環境，加上長期經營有機農業，縣府表示，適合往有機農業與生態旅遊方向發展，預計在南澳農場規劃以ROT的方式開發簡易型休閒農場，開發面積是44.57公頃，以露營為主，無住宿、餐飲等設施，規劃露營設施150位，目前土地所有權為國有，管理單位是國有財產署。

但是南澳鄉長薛秋花表示，南澳農場周圍腹地，以往是原住民與平地漢人共墾區，但政府違背土地登記規則，未作無主土地公告，卻逕自收為國有，雖然促進地方發展固然重要，但縣府也不應忽略原住民族傳統領域，應正視南澳鄉泰雅族失去的權益。

「開發前應該先釐清土地所有權。」薛秋花說，大家都很期待開發休閒農場、發展觀光產業，但是活化土地前應該先釐清土地所有權爭議，保障族人的權益，這才符合蔡英文總統提的倡轉型正義精神，將南澳農場的土地回歸原鄉，他們也會以原住民基本法的程序來找回土地。

農業處副處長李新泰表示，縣府會將南澳鄉希望釐清土地所有權的意見反映給國有財產屬，目前縣府主要針對土地活化的方向提出規劃，希望能結合當地有機休閒農業區，維護農村自然生態環境與文化景觀，升級農業，達到達創新農業、扶助小農、生態平衡及綠色旅遊的目標。

農業處指出，目前ROT計畫內容包含有機養生露營基地，讓遊客除了露營以外，也能在有機農業耕作體驗區親自採摘，而露營體驗設施則包含汽車、天芎和烤肉露營區，計畫內容也會對廁所進行修繕。