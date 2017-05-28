台南龍舟賽 「阿嬤級」選手渾身是勁！

2017南市國際龍舟錦標賽，在台南運河競渡比賽。（記者洪瑞琴攝）

2017-05-28 20:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2017南市國際龍舟錦標賽開戰，今年報名隊數多達154隊，共有3632人參加，今天運河畔聚集選手與觀賽民眾，熱鬧又精彩。

台南龍舟賽自5月26日開幕，賽程至5月30日，在台南運河（安億橋至承天橋）展開競渡，最高獎金30萬元，花落誰家將於5月30日決勝負。今日比賽不乏社區「阿嬤級」選手試身手，賽前賣力暖身操，渾身是勁！

不只賽程精彩，岸上會場也安排特色小吃、藝文表演，另有遠東科技大學運動行銷中心團隊舉辦各式各樣的免費體驗活動，有仿照古代科舉的端午大學堂、結合防治登革熱的驅毒香包DIY及端午遊樂園等活動，29日晚上會場舞台則有大專院校學生搖滾之夜。

教育局體育處表示，呼應綠色低碳城市，台南T-Bike服務區陸續設置超過33個站點，橫跨9個行政區域，串聯台南各區域旅遊景點，這次端午連假，民眾白天可利用T-Bike暢遊府城，傍晚可至安平觀賞划龍舟、參加體驗，另外行經會場周邊公車有2號、19號、77號、88號（台灣好行）及99號（台灣好行）可供搭乘，民眾可以「慢遊端午」。

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