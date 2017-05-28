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國道一號南下桃園段連環撞 下午多線封閉

2017-05-28  20:01

〔即時新聞／綜合報導〕端午連假進入第二天，今天（29日）傍晚5點多，國道一號南下51公里處發生連環車禍，造成小貨車翻覆，外側車道多線封閉，僅剩內側1車道開放通行，一度發生回堵，不過至晚間8時，事故都已排除，交通恢復正常。

《三立新聞》報導，國1南下51公里處桃園路段，下午發生大客車、小貨車及多台轎車連環車禍，目前國道警察已到場處理，民眾行經該路段可能有塞車情形。

根據高公局路況，當時該路段車速約為每小時91公里。不過至晚間8時許，狀況都已排除，順利恢復通車。

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  • 目前該路段已較為暢通。（圖擷自高公局網站）

    目前該路段已較為暢通。（圖擷自高公局網站）

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