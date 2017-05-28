東協音樂嘉年華登場 林佳龍登台與越南歌手合唱

市長林佳龍與越南知名歌手進明合唱「我只在乎你」。（記者李忠憲攝）

2017-05-28 19:26

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市長林佳龍唱越語歌？台灣城鄉培力發展協會今天利用端午前夕，舉辦「2017東協音樂嘉年華」，讓台灣的越南新住民解鄉愁。林佳龍特別上台與遠渡重洋的知名越南歌手合唱「我只在乎你」，結果林只唱中文，但他保證下次絕對會練好越語歌，報名參加「東協好聲音（意指歌唱比賽）」。

台灣新住民逐漸增多，已成為台灣第5大族群，其中越南籍人士在台總人數已有40多萬人。台灣城鄉培力發展協會為了讓越南朋友在端午節前有個開心的假日，今天下午在大雅區舉行「2017東協音樂嘉年華」，除有各國特色攤位美食可品嘗外，現場更邀請多位越南當紅的歌手，包括進明（Ca sỹ Tấn Minh）、瓊莊（Ca sỹ Quỳnh Trang）、演員俊海（NSND Tuấn Hải）等人來台與大家同樂。

台中市長林佳龍晚間5點半到場與越南朋友同樂，更上台與進明合唱「我只在乎你」，林則唱中文版。林佳龍結束後對自己表現尚可接受，他表示，這次練習不多，下次會認真練習越南語歌曲，準備挑戰「東協好聲音」。被問到自評幾分，林佳龍轉請市議員張雅旻評分，張大為肯定直呼「市長誠意十足，給90分」，現場立刻響起掌聲。

林佳龍也到各攤位與新住民朋友打招呼，受到熱烈歡迎，每個攤位都爭搶與他合照，並請他品嘗美食，還現場當起化妝、保養品代言人。

台灣城鄉培力發展協會理事長曾衫藤表示，在台居住移民人口已超過100萬人。其中婚姻移民約49萬人，新住民已成為台灣第5大族群。藉由舉辦嘉年華及演唱會，希望讓來自東南亞的朋友感受到台灣對他們的關懷與友善。

市議員張雅旻表示，越南朋友在台灣娛樂有限，特別與台灣城鄉培力發展協會一同邀請多位越南當紅影歌星來台表演，希望透過多方交流加深兩國情誼，為政府南向政策做貢獻。