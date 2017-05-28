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布袋蓮堆疊如擋水牆倒灌 農民憂稻作倒伏發芽

連日下雨，已有部分稻田倒伏。（記者陳彥廷攝）

2017-05-28  19:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮內外的排水系統總會遇上布袋蓮來攪局！本週陰雨不斷，東港第一大排水位高漲，不過更可怕的卻是層層堆疊的布袋蓮導致水外溢淹在田裡，但稻子又因雨部分倒伏浸在水裡，農民擔憂若發芽就「沒人要收」損壞心血，今天民代、里長和農民到場現勘，縣議員何輝能要求縣府儘速清除。

布袋蓮是屏東東港溪附近流域心頭大患，因上游畜牧場的「肥水」，使布袋蓮蔓延如綠癌，讓下游飽受布袋蓮所苦，縣議員何輝能、興農里長陳金滿、興東里長陳銘修及鎮代洪志明、林清發等今天到場會勘。

仰賴東港第一大排灌溉、排水的有上百公頃稻田，但上週暴雨驟至，興東里長陳銘修說，該大排堆積布袋蓮數量太多，一層又一層的堆疊宛如城牆，雨水無法傾洩反將水擋往兩邊致水淹農田。

「稻子發芽沒人會收」務農近半世紀的鎮代林清發指出，現正屬一期稻作收割期，行情1台斤約10元，天氣預報下週仍會下雨，恐再傳出倒伏災情，布袋蓮未清造成上游稻田受影響淹水，農民憂慮稻作浸入水裡發芽，屆時無人要，將血本無歸。

林清發、何輝能等人指出，清除布袋蓮不應等到迅期才施作，也要求能改以全年保持大排乾淨方式施作，確保大排排水功能；縣府水利處表示，今天下午就已派員施工，全年清除恐有預算上困難，但將研商是否有更妥善的清除方式。

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  • 東港第一大排佈滿布袋蓮。（記者陳彥廷攝）

    東港第一大排佈滿布袋蓮。（記者陳彥廷攝）

  • 東港第一大排佈滿布袋蓮。縣府今天下午已請人施工清除。（記者陳彥廷攝）

    東港第一大排佈滿布袋蓮。縣府今天下午已請人施工清除。（記者陳彥廷攝）

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