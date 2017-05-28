高雄擁有三軍眷村 民團舉辦文化種子培力保存

眷村是台灣日常重要的人文風景，但眷改導致許多老舊眷舍消失。（記者蘇福男攝）

2017-05-28 19:34

〔記者蘇福男／岡山報導〕眷村是台灣社會特有的聚落型態，高雄得天獨厚，同時擁有陸、海、空三軍眷村，岡山眷村文化協會舉辦「看見．眷村 2017眷村文化種子」培力課程，探討全台眷村保存議題。

高雄為陸海空三軍重要基地，眷村面積多達80多公頃，鳳山陸軍黃埔新村和左營海軍明德新村皆獲選為全台13處眷村文化保存區，岡山空軍樂群村和醒村，高雄市政府分別列為市定古蹟和歷史建築。

醒村於二次大戰期間因有日本神風特攻隊駐留過，眷舍形式不同於其他眷村，7棟2層樓建築有拱廊、拱圈，極具保存價值，高雄市府決定比照黃埔、明德新村，將醒村登錄為文化景觀區全區保存。

岡山眷村文化協會總幹事莊盛晃表示，眷村是台灣日常重要的人文風景，但隨著政府加快眷改的腳步，許多老舊眷舍消失，傳統的鄰里關係也受衝擊，眷村文化保存是全國性議題，必須統整規劃、因地制宜，因此策畫「看見．眷村」系列活動。

他指出，活動規劃有眷村文史和在地導覽課程，廣邀全台眷村文史專家授課，包括全國眷村文化保存聯盟召集人顧超光教授、三重空軍一村保存行動共同發起人董俊仁，長期關注左營眷村的高雄大學教授侯淑姿，致力眷村文化保存的中央大學教授李廣均，曾參與眷村古蹟修復的樹德科大教授楊博淵及高雄大學教授陳啟仁。

另安排岡山在地文史工作者楊双福、呂春塗實地導覽，並與在地眷村媽媽一起動手做眷村美食，希望帶給學員不同的啟發與視野的開展，網路報名：goo.gl/uoPfxd。