蘇花落石坍方 宜花雙向封閉 預計明早9點搶通

蘇花公路宜蘭、花蓮雙向中斷，公路總局南澳工務段表示，蘇澳到東澳段從今晚7點封閉，預計明早9點開通。（記者簡惠茹翻攝）

2017-05-28 21:12

首次上稿：18:08

更新時間：21:12

［記者簡惠茹／宜蘭報導］台9線蘇花公路今天下午5點多，在112.5公里路段持續發生落石情形，直徑最大的石塊更達2公尺，2台停放在路邊的轎車被落石砸中，車頂凹陷，蘇花公路宜蘭、花蓮雙向中斷，公路總局南澳工務段表示，蘇澳到東澳段從今晚7點封閉，預計明早9點開通。

今天宜蘭雨勢不斷，蘇花公路112.5公里持續有落石掉落，造成九宮里路段坍方阻斷，雖然沒有造成人員受傷，但是落石砸中停靠在路邊的2台轎車，其中一輛轎車車頂嚴重凹陷，路面更都是大大小小的石塊，造成雙向交通阻斷。

公路總局表示，工務段的機具趕到現場試圖搶修，邊坡極不穩定，持續有間歇性落石，現場機具無法進行搶災，而且夜間視線不佳，為顧及用路人及搶災團隊之安全考量，從今天晚上7點實施蘇澳至東澳路段預警性封路，預定明天上午9點搶通，如災情擴大，影響開放時間，將隨時發布最新路況訊息。

公路總局提醒用路人，強降雨期間避免進入山區公路，並請多利用公路總局省道即時路況系統，隨時注意收聽廣播訊息，了解道路交通狀況。

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