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端節連假第2天 台南安平區湧現人、車潮

2017-05-28  18:49

〔記者王俊忠／台南報導〕端午節四天連假第二天，南市安平區與中西區知名古蹟、旅遊景點與小吃美食聚落，近午過後相繼出現大批人、車潮，停車場是車滿為患，警方與義警動員站路口、曬太陽指揮交通；許多T bike公共自行車租借點剩少數車子，顯現T bike使用者眾。

每逢連假人、車潮必定多的安平區古蹟、景點舊部落區，在此次端午連假出現相同現象，中午時分，華平路往安平路、民權路的交通指示標誌已顯示安平樹屋、民權路停車場已滿，請車輛移往夕遊出張所停車場。

安平路沿路的知名餐飲、飲料店都是大排人龍，商家為應付不斷湧入的消費人潮，備貨供應忙翻了！下午，安平區的車輛更是多又塞爆，警方為消化車潮忙於調整交通號誌時間、指揮疏導車流。

市警四分局交通組長郭榮木指出，往日假期，近午十一點過後，安平區就出現車潮，下午兩點到五點會有車潮高峰，此次端午連假又遇上夜間七點開始的龍舟賽，人、車潮勢必延後到晚間，因為安平路與民權路路幅不大，警方請進入安平區的車輛避免走安平路與民權路。

郭榮木表示，從中華西路南下要進入安平區的車子可改走永華路到林默娘公園或安億停車場停車，再徒步三百多公尺進入安平古堡舊部落；從中華西路北上的車子同樣可走永華路或健康路，把車子停到安億停車場。

中西區海安路與正興街、國華街小吃美食聚落，今天也湧現人、車潮，海安路地下停車場指示牌不時出現零車位的滿載狀況，車子要排隊等待進入，同時考量避免車流壅塞，停車場只開放府前路入口供汽車進入。

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  • 南市中西區華平路往安平區的路段出現車潮。（記者王俊忠攝）

    南市中西區華平路往安平區的路段出現車潮。（記者王俊忠攝）

  • 台南市區的T bike租借站，大批公共自行車被租走、所剩無幾，使用率相當高。（記者王俊忠攝）

    台南市區的T bike租借站，大批公共自行車被租走、所剩無幾，使用率相當高。（記者王俊忠攝）

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