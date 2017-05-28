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端午節包粽 達人媽媽教撇步

小英之友會北區金隆分會齊聚包肉粽，高手教新手包得又好又香。（記者蔡淑媛攝）

2017-05-28  17:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕端午吃肉粽，現代很多媽媽卻不會包好想學！小英之友會北區金隆分會今天特別舉辦包粽大會，邀請高手級媽媽教包肉粽，連包餡獨家秘方也大方傳授，許多新手媽媽慕名而來，還有母女檔也一起學，包出好看又好吃的燒肉粽，並贈送給給弱勢戶。

包粽媽媽達人從洗粽葉、炒餡料到包粽，全都細心教學，媽媽們也貼心地先洗淨粽葉、準備好餡料和炒糯米，一對一教學包粽，學員連拿粽葉，包糯米和餡料不是太大就太少，綿線綁得手快扭到，米粒、餡料掉滿地，把粽子包成長方形或是爆餡，樣子看得讓大家哈哈大笑。

但是包粽老師總是耐心一一指導，一顆顆檢視和矯正，最後找到絕竅能獨力包出一串20顆，包得三角又飽滿，江姓母女檔一起學，江媽媽是職業婦女也不會包粽，她說，每年總是在外買粽過節，一直希望有天能自己包粽給孩子吃，22歲的女兒也很有興趣學，現在學會了超有成就感，希望明年能母女倆一起包粽吃。

這次包粽餡料雖不豪華，但是香味十足、Q又好吃，包粽高手黃素娥說，除了掌握糯米洗泡時間，餡料滷肉除了加醬油，還要加台中特產的東泉辣椒醬，滷得又香又漂亮，香菇要炸過，糯米要加油蔥、豬油炒過，冬蝦、菜脯也要爆香過，最後再依序包粽，煮粽時間也要拿捏，過程缺一不可。

小英之友會分會長、錦平里長游金隆說，現在食安事件頻傳，很多媽媽想自己包粽最安心，卻都不會包，這次請來社區包粽達人教學，沒想到回響如此熱烈，總共包出1500顆，媽媽自己吃也分送70戶弱勢家庭，大家一起開心過節。

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  • 包粽高手媽媽教新手包肉粽，一顆一顆指導。（記者蔡淑媛攝）

    包粽高手媽媽教新手包肉粽，一顆一顆指導。（記者蔡淑媛攝）

  • 包粽高手媽媽教新手包肉粽，折葉、包餡到包粽，每個步驟都有小絕竅。（記者蔡淑媛攝）

    包粽高手媽媽教新手包肉粽，折葉、包餡到包粽，每個步驟都有小絕竅。（記者蔡淑媛攝）

  • 包粽高手媽媽教新手包肉粽，一顆一顆指導。（記者蔡淑媛攝）

    包粽高手媽媽教新手包肉粽，一顆一顆指導。（記者蔡淑媛攝）

  • 小英之友會北區金隆分會齊聚包肉粽，高手教新手包得又好又香。（記者蔡淑媛攝）

    小英之友會北區金隆分會齊聚包肉粽，高手教新手包得又好又香。（記者蔡淑媛攝）

  • 小英之友會北區金隆分會婆婆媽媽齊聚包肉粽，超開心。（記者蔡淑媛攝）

    小英之友會北區金隆分會婆婆媽媽齊聚包肉粽，超開心。（記者蔡淑媛攝）

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