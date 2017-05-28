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林園耆老廟口開講 盼喚起年輕人對故鄉認知

林園耆老將在百年古剎清水寺「廟口開講」。（記者洪臣宏攝）

2017-05-28  17:20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區首度舉辦「林園耆老來開講」，將邀請文史工作者戴健程、邱幸雄、周黃百千及黃蔡審4人登台，其中周黃百千已經90歲。戴健城說：「希望喚起年輕人對故鄉的認知。」

高雄市鳯山長青學苑、林園區公所將於6月2、6日，分別在林園清水寺、先鋒廟「廟口開講」，由地方耆老口述故鄉歷史及文史，顛覆林園總給人的石化重鎮印象。

70歲的戴健城從事文史工作20餘年，曾協助林園第一本文史書籍編纂。他說，許多年輕人不知道故鄉發展歷程，遑論文史，很樂意出來「開講」，希望更多人能「從在地出發」。

戴健城將主講駱駝山山中傳奇及林半仙故事。駱駝山區除了有日軍古隧道，還有蝙蝠洞、獅子喉等古籍「鳳山采訪冊」登載的特殊地形，還有隱身偏僻山區、專門奉祀林半仙的廟祠，這些地點人煙罕至。

周黃姓為頂厝里大家族，周黃百千曾任頂厝村村長，並擔任先鋒廟主委3、40年，熟稔地方事務，他將分享周黃祖先渡海落腳林園發展過程。80歲邱幸雄曾任鄉代表、清水寺副主委，對林園、大寮最大公廟清水寺百年歷史如數家珍。

唯一女性的開講耆老是黃蔡審，她將介紹黃家大宅的百年楊桃樹。該株百年楊桃樹迄今結實纍纍，地方社團製作成楊桃汁當作文創產品，曾獲邀到台北參展，由80歲的黃蔡審講述，別有一番滋味。

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  • 周黃百千。（記者洪臣宏攝）

    周黃百千。（記者洪臣宏攝）

  • 戴健城。（記者洪臣宏攝）

    戴健城。（記者洪臣宏攝）

  • 黃家大宅百年楊桃樹。（記者洪臣宏攝）

    黃家大宅百年楊桃樹。（記者洪臣宏攝）

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