全台最長力學木構橋 溪頭「銀杏橋」啟用

溪頭自然教育園區「銀杏橋」啟用，橋長長36公尺，是全台最長的木構橋梁。（記者劉濱銓攝）

2017-05-28 16:10

〔記者劉濱銓／南投報導〕耗時3年多，集結台大師生之力，利用台灣柳杉建構而成的全木構橋梁「銀杏橋」，今在南投縣溪頭自然教育園區正式對外亮相，該座木構橋長36公尺、寬1.6公尺，是全台最長戶外木橋，並運用力學打造出銀杏外型，可望成為溪頭繼大學池竹拱橋後，另一景觀亮點。

今在台大實驗林管處長蔡明哲、台大土木系主任謝尚賢、外籍教授卡艾瑋，以及挹注資金的寶成集團董事長詹陸銘，和設計建造的台大土木系學生等人共同見證下，一同為「銀杏橋」舉行祈福落成儀式，該橋在台大師生與各界的努力下，也成為學術與實務結合，縮短學用落差最佳範例。

台大土木系主任謝尚賢表示，該橋是系上學生花了2年時間設計研究，最終在台大溪頭園區得到落實，木構橋由師生通力合作完成，堪稱是一大標竿，也讓學生受到莫大鼓勵，尤其獲得資金挹注，才讓大家如願完成夢想。

參與設計的台大土木系學生代表謝沛辰說，該橋是集結7名學生的集合創作，前後花了2年設計、修正，歷時1年施工，克服對木材的不熟悉，並融合溪頭自然地景，而柳杉也做了防腐、耐久處理，使用年限可達30至50年，能親身參與打造感到相當榮幸。

寶成集團董事長詹陸銘指出，出自土木系學生手筆的「銀杏橋」，是學、用之間的完美結合，很高興能在此盡份社會企業責任。

台大林管處長蔡明哲則說，園區內的銀杏林銀杏步道，過去以河床便道通過神木溪，但因大雨容易造成溪水暴漲，為確保通行安全，才開始有了建橋的想法，並透過台大土木系學生的設計能力，運用疏伐的台灣柳杉為材料，首次以低密度的木材在戶外建構出彎曲造型的「銀杏橋」，除了技術上的突破，也將寶貴的經驗留在台灣，更是學術教育與實務結合的一項典範。