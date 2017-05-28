台灣發明實力受肯定 歐洲發明獎奪第三

張法憲研發的「具有如廁功能之站立式輪椅」是一種具有如廁功能的站立式輪椅，可使行動不便者自行處裡如廁行為。（世界發明智慧財產聯盟總會提供）

2017-05-28 15:46

〔記者吳柏緯／台北報導〕捷報！剛落幕的第9屆歐洲盃國際創新發明展，台灣代表團一共奪得26金、12銀、6銅與3個特別獎，在參展的37個國家中排名第三，僅次於羅馬尼亞及摩爾多瓦，同時也是參展五年來，最佳的成績。

由羅馬尼亞發明人協會、歐洲資訊中心委員會、Gheorghe Asachi大學及lecandruIoanCuza大學共同籌畫主辦的第9屆歐洲盃國際創新發明展，5月25日至5月27日在羅馬尼亞舉行。

台灣今年有共44件作品參賽，不但較去年的9件大幅成長，也是參賽五年來最多的展品。世界發明智慧財產聯盟總會秘書長謝曼麗表示，這項發明展雖然在歐洲廣為人知，不過由於舉辦國是羅馬尼亞，台灣對它的認識相對較陌生，因此過去參展的意願不高。今年這項比賽正式獲得智慧財展局的認可，加上過去幾年參展的經驗不錯，口耳相傳之下，參展意願大增。

不但參展作品創新高，成績也是5年來最亮眼的一次，共奪得26金、12銀、6銅與3個特別獎，其中正修科大教授張法憲、建國科大副教授吳秋錦及勤益科大教授宋文財等3人，除獲得金牌外，也分別得到特別獎，表現出色。

面對高齡化社會與長照，老年照護是個國都很重視的議題。張法憲研發的「具有如廁功能之站立式輪椅」是一種具有如廁功能的站立式輪椅，可使行動不便者自行處裡如廁行為，它的結構包含輪椅、馬桶與輪椅設升降式椅架，使站立式輪椅具有可直接如廁的功效，以解決重症病患於使用輪椅時的如廁問題。

謝曼麗指出，老年照護的問題不分國籍，因此這項發明在展場的詢問度極高，也有歐洲的醫療器材業者盼能合作，盡快讓這項產品問世。

吳秋錦發明的「新型隱形眼鏡潔淨機構」屬於清洗隱形眼鏡技術領域，是一種隱形眼鏡的潔淨機構，主要原理是利用齒輸的傳動使清洗盒快速來回旋轉，使隱形眼鏡在護理液裡面轉動，使眼睛所分泌的蛋白質更容易和鏡片分離，讓使用者清潔隱形眼鏡時不必沾手。

宋文財的「以物聯網為基礎使用無線感測網路建置環境監測系統」，系統將針對魚缸的養殖環境，模擬建立一套自動化無線感測網路之監控系統，並且搭配行動裝置，讓使用者在遠端平台上便能得知漁塭即時資訊，可以更快速即時地觀察及控制漁塭的各種情況，對養殖業者很有幫助。