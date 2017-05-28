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五代製茶傳人陳宥達 奪文山包種特等獎

陳宥達（左）勇奪今年「新北好茶春季文山包種茶比賽」特等獎頭銜，並囊括頭等二、頭等四、頭等八等多個獎項，成為今年最大贏家。（農業局提供）

2017-05-28  15:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府舉辦「新北好茶春季文山包種茶比賽」，結果出爐，坪林區五代製茶傳人陳宥達擊敗平溪、石碇、新店、三峽、深坑等地區好手，從1315件參賽茶葉中脫穎而出，勇奪特等獎頭銜，並囊括頭等二、頭等四、頭等八等多個獎項，成為今年最大贏家。

現年42歲的陳宥達，家中「茶學」淵博，是茶比賽的常勝軍，父親陳源德曾於100年拿下冬茶特等獎，他在104年獲得全國製茶技術競賽條型包種組冠軍。這次家族共有19件茶葉參賽，除了摘下特等獎外，另獲得頭等二、頭等四、頭等八、4個頭等獎、3個貳等獎及3個參等獎，堪稱「大豐收」。

陳宥達笑說，父親傳授製茶秘訣有三項要點，包括用心、精進茶園管理以及天公要作美。分析獲獎原因，他說，「剛好滿足這三項要件」，4月底製作那批茶適逢白天晴朗、入夜溫差大，茶花散發出的香氣特別濃郁，讓他留下深刻印象。

農業局表示，今年春季受低溫影響，各產區茶芽萌發時間較往年晚1至2週，但好茶值得等待，賽後獲得評審一致好評，紛紛讚賞今年春茶花香濃郁。

坪林區農會總幹事林文恭表示，經長時間孕育，遲來的茶香更甘醇，1315件春茶有389件淘汰，淘汰率29.5%，較往年為低，顯示品質優良。

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  • 新北市政府舉辦「新北好茶春季文山包種茶比賽」，坪林區五代製茶傳人陳宥達勇奪特等獎頭銜，並囊括頭等二、頭等四、頭等八等多個獎項，成為今年最大贏家。 （農業局提供）

    新北市政府舉辦「新北好茶春季文山包種茶比賽」，坪林區五代製茶傳人陳宥達勇奪特等獎頭銜，並囊括頭等二、頭等四、頭等八等多個獎項，成為今年最大贏家。 （農業局提供）

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