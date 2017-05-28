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後山文學營即日起受理報名

2017-05-28  15:32

［記者黃明堂／台東報導］國立台東生活美學館主辦的「106年後山文學營」，即日起開始報名，8月1日在台東大學舉辦為期4天的文學賞析、心靈交流活動。

台東生活美學館館長李吉崇表示，後山文學營要讓喜愛文學的青少年「在文字之外與文學相遇」，並藉由臺東縣豐富文化及地景資源，碰撞出專屬後山的藝文特色，也種下更多文學種子。

4天3夜密集課程，探討生活美學與文學、創作甘苦談、創作與出版趨勢、文字的藝術、詩的美感與趣味、文學與歷史、自然書寫、網路文學、文學地景走踏參訪、習作與講評等，並分成小說、散文、新詩、大眾文學、繪本兒童文學5大組別，找來知名作家擔任駐營導師與講師。

承辦單位台東縣救國團總幹事林耀埜表示，文學營講師陣容為，小說組簡齊儒老師及許秀霞老師、散文組為排灣族原住民作家亞榮隆．撒可努及王家祥老師、新詩組董恕明老師及吳晟老師、大眾文學組蕭福松老師及長期報導臺東在地風土人文雜誌編輯徐慶東、繪本兒童文學組侯方揚老師。

除了專業且知名的講師群外，活動期間也安排台東高中老師林勝賢、文史工作者林崑成及史前文化博物館林建成帶領學生「閱讀文學地景」，讓學生認識生活美學與文藝的真正內涵。

相關報名表請至台東縣救國團下載。

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  • 剛辦過後山文學獎，台東生活美學館接著開辦後山文學營，館長李吉崇邀喜愛文學的青年參與。（記者黃明堂攝）

    剛辦過後山文學獎，台東生活美學館接著開辦後山文學營，館長李吉崇邀喜愛文學的青年參與。（記者黃明堂攝）

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