| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
總統府音樂會 場外反年金改革團體抗議 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

中市舊山線鐵道復駛 經費預估17.69億元

台鐵舊山線觀光資源豐沛，立委洪慈庸（左）爭取復駛，3月間邀集交通部等相關單位會勘。（記者黃鐘山攝）

2017-05-28  15:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市后里至苗栗三義舊山線鐵道復駛計畫，立委洪慈庸積極協調交通部和市府推動，市府交通局今天說，目前已完成期末報告書，預估復駛經費17.69億元，由政府與民間共同出資，未來每年可吸引400多萬觀光人次、產值40億元。

洪慈庸說，舊山線由苗栗三義至台中后里，行經路線穿山越嶺景觀多變，人文史蹟多樣性、各具特色，觀光資源豐沛，文化部民國92年就已列為台灣世界遺產潛力點，極具觀光價值和文化意義。

她為了儘速推動舊山線復駛，3月間邀集交通部、台鐵局、市府及市議員翁美春等人進行現地會勘，交通部路政司長林繼國認同復駛可創造高經濟效益，但未來每年2億元的營運費用須有詳盡規劃，希望市府能夠提供更完善的營運評估報告，以達永續經營。

市府交通局長王義川指出，舊山線橫跨苗栗縣及台中市，全線15.9公里，預估包含大安溪鐵橋北側5座橋墩修復、新建軌道串聯后里車站新設月台及其他機電設施等工程，以及用地取得費用，復駛經費共需17.69億元。

他又說，為整合苗栗推動railbike及台中舊山線復駛，避免台鐵及地方財政負擔，政務委員張景森4月間曾召開會議討論未來營運模式，市府也曾邀集專家學者開會，將參考日本東京JR鐵路營運方式，由政府民間共同出資，未來每年可吸引400多萬觀光人次，創造觀光年產值達40億元。

王義川強調，市府目前已辦理期末報告書修正作業，將送交通部審核，未來的營運模式將朝向由苗栗縣、台鐵局及市府合作或委託民間公司經營；至於經費部分，將爭取中央全額負擔。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 洪慈庸 舊山線鐵道
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋煮✧味噌叉燒
傳統甜點✧雪花糕
海味✧小卷絲瓜麵線
多汁的芒果這樣挑！
轉寄

標題：中市舊山線鐵道復駛 經費預估17.69億元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月28日‧星期日‧丁酉年五月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.