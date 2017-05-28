中市舊山線鐵道復駛 經費預估17.69億元

台鐵舊山線觀光資源豐沛，立委洪慈庸（左）爭取復駛，3月間邀集交通部等相關單位會勘。（記者黃鐘山攝）

2017-05-28 15:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市后里至苗栗三義舊山線鐵道復駛計畫，立委洪慈庸積極協調交通部和市府推動，市府交通局今天說，目前已完成期末報告書，預估復駛經費17.69億元，由政府與民間共同出資，未來每年可吸引400多萬觀光人次、產值40億元。

洪慈庸說，舊山線由苗栗三義至台中后里，行經路線穿山越嶺景觀多變，人文史蹟多樣性、各具特色，觀光資源豐沛，文化部民國92年就已列為台灣世界遺產潛力點，極具觀光價值和文化意義。

她為了儘速推動舊山線復駛，3月間邀集交通部、台鐵局、市府及市議員翁美春等人進行現地會勘，交通部路政司長林繼國認同復駛可創造高經濟效益，但未來每年2億元的營運費用須有詳盡規劃，希望市府能夠提供更完善的營運評估報告，以達永續經營。

市府交通局長王義川指出，舊山線橫跨苗栗縣及台中市，全線15.9公里，預估包含大安溪鐵橋北側5座橋墩修復、新建軌道串聯后里車站新設月台及其他機電設施等工程，以及用地取得費用，復駛經費共需17.69億元。

他又說，為整合苗栗推動railbike及台中舊山線復駛，避免台鐵及地方財政負擔，政務委員張景森4月間曾召開會議討論未來營運模式，市府也曾邀集專家學者開會，將參考日本東京JR鐵路營運方式，由政府民間共同出資，未來每年可吸引400多萬觀光人次，創造觀光年產值達40億元。

王義川強調，市府目前已辦理期末報告書修正作業，將送交通部審核，未來的營運模式將朝向由苗栗縣、台鐵局及市府合作或委託民間公司經營；至於經費部分，將爭取中央全額負擔。