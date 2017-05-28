花3個半天 義工團將阿媽漏水屋變美宅

基隆市中華路９７巷的漏水屋，經由「台灣心義工團」協助修繕，從室內到室外煥然一新，劉家母女有個遮風避雨新家；「台灣心義工團」開心與劉家母女合影留念。（記者俞肇福攝）

2017-05-28 15:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕「台灣心義工團」數十名義工從520起，利用2個週末假日3天半的時間，將長滿青苔、到處漏水，房內臭味四溢的半倒舊屋，整建得煥然一新；當「台灣心義工團」成員把新屋的鑰匙交給劉老太太，老太太看著自己的新家，開心地說「多謝」！「多謝」！

基隆市中華路劉姓母女長期住破舊漏水屋，家中沒錢裝熱水器，冬天還用電鍋煮熱水洗澡，經由媒體報導後引發外界關注，議員楊石城說，5月初劉姓母女新聞曝光後，善心人士捐助電熱水器、冰箱、洗衣機等幫忙。

「台灣心義工團」的志工林利本在屏東有線電視服務，受到堂弟林義雄的感召，也加入「台灣心義工團」行列，前天（26日）晚上從屏東上遊覽車，沿途在國道交流道載義工，27日早上5點多到基隆，一行人吃完早餐6點半開始動工。

長榮海運長頌輪船長吳鋕立剛剛下船休假，也陪著老婆林珮絹加入修繕房屋行列，林珮絹說，自己曾經加入佛教團體志工，受到姊妹淘陳麗華影響也加入；林珮絹說，自己一進到團體，被義工團這群義工給感動，一群人為不認識的人修屋，具有水電、木工、搭輕鋼架、煮飯專長的一群人，大家各自奉獻心力，真的甚麼專長都不會，也能幫忙搬運東西，拿起抹布、拖把幫忙清洗。

「台灣心義工團」理事長尤瑞豊說，這棟房子在義工團修繕經驗中，殘破情況還好，只是劉姓母女住處在中華路97巷山坡上，距離山下有200多公尺，車子開不上去；所有輕鋼架、鐵條、木板、鐵片等材料，都得靠義工徒手人力走台階搬上山，十分辛苦。「台灣心義工團」成員上週結束工作，隔天幾乎個個都鐵腿，他真的要感謝這群好朋友。

桃園來的志工呂先生，27日在搬運過程中，頭被女志工搬木材當面撞上，整個額頭頓時血流如注，送醫縫了7針，馬上又回到現場；就是這樣的精神感動了議員楊石城夫婦，一群陌生人為基隆中山區弱勢母女貢獻心力，只為了這家人有個可遮風避雨處。

「台灣心希望，築夢一個家」是台灣心義工團的立會宗旨，在這群義工揮汗的當下，看到台灣人性的美好。

「台灣心義工團」團員個個具備修繕房舍專長，圖片中的大哥腰部不適，穿起護腰護具，還是咬牙幫忙搬沙發。（記者俞肇福攝）

「台灣心義工團」團員個個具備不同的專長，有的釘輕鋼架、有的會水電，有的會水泥抓漏，個個奉獻心力。（記者俞肇福攝）