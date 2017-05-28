友善土地觀念萌芽 台東追求經濟與環保共生

吳秀娟在「看到台灣?回台灣人」系列講座，傳遞友善土地觀念。（記者黃明堂攝）

2017-05-28 15:18

［記者黃明堂／台東報導］「一把種在礦區被蟲吃過的青菜，登上五星級服務評鑑首獎的飯店餐桌」！台東正面臨環保與經濟衝突之際，一股尋求友善土地、利用大自然提升產業的觀念正在萌芽，要向百工百業延伸。

「台東縣城鄉深耕協會」是這股新力量的推手，5月一連4個星期，在台東美術館的艾蘭哥爾咖啡辦「看到台灣赢回台灣人」系列講座，邀請「台灣永恆志工」吳秀娟演講，傳述她多年來在西部實際推動的經驗。

吳秀娟設計了一套生態學程，邀各行各業來嘗試，以土地培養人才。目前已有飯店主廚、室內設計師、竹科工程師等17個行業參與，將於6月4日在台北發表「地球之愛」學員作品。

在「台東縣城鄉深耕協會」理事長張弘典的引介下，她看上了台東未受破壞的自然場域，雙方合作要將這套生態學程傳向台東百工百業，5月的系列課程是第一步。

張弘典說，他們正在推動的觀念，就是「友善土地」，利用土地來創造利益，而非破壞土地來創造利益；吳秀娟3年前為一家五星級飯店，媒合了義大利主廚與種菜的礦區阿嬤，利用被蟲吃過的菜，以米其林三星精神，料理出11道義大利餐。

張弘典說，在地利用就是很重要的環保精神。他在台東進行自然農法，以不做病蟲害防治、多層次栽培來種植咖啡等多樣性作物，這種觀念經過大量推廣，生產的作物由在地產業就近利用，不但不破壞土地，也大量減少運輸造成的環保問題。

張弘典說，5月講座已告一段落，接下來，將開設綠建築、餐飲及spa三大工坊，引進師資，邀各行業具體學習如何將職場與土地結合。